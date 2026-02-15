פיו פיו: החלוץ העולה של אינטר ואיטליה לוהט

פרנצ'סקו פיו אספוזיטו נכנס אתמול כמחליף בדקה ה-66 בסן סירו, וכבר בדקה ה-76 נגח פנימה בעוצמה ובדיוק מרהיב את ההגבהה של פדריקו דימארקו כדי להעניק אינטר יתרון 1:2 על יובנטוס.

לאחר מכן היה שוויון דרמטי של מנואל לוקאטלי ושער ניצחון ענק של פיוטר זלינסקי שקבע 2:3 לנראזורי. אחרי 3:4 מטורף לזכות הגברת הזקנה בספטמבר בסיבוב הראשון ו-4:4 פנומנלי בעונה שעברה, הדרבי של איטליה הופך למשחק משוגע באופן מסורתי, משהו שממש לא מומלץ לפספס. לכן אספוזיטו לא היה הגיבור הראשי של המובילה בסופו של דבר, אבל עדיין היה לו תפקיד משמעותי ביותר בהתמודדות הראשונה בקריירה נגד יובה, וזה לא דבר של מה בכך. כאשר המאמן כריסטיאן קיבו זקוק לו, הוא תמיד יהיה שם.

כך היה לפני חודש בדיוק, כאשר אינטר התקשתה מול הבונקר של לצ'ה במשחק הבכורה של עומרי גאנדלמן בהרכב. אספוזיטו נשלח למערכה, דחק את הריבאונד פנימה והביא לקבוצתו ניצחון 0:1 יקר. כך היה שבוע לאחר מכן מול פיזה שעלתה איכשהו ליתרון 0:2 מוקדם במילאנו. אספוזיטו השלים את המהפך בנגיחה אופיינית על סף השריקה להפסקה, ואינטר דהרה ל-2:6 מוחץ. החלוץ בן ה-20 זהר מול קבוצות התחתית, ואתמול עשה את זה גם בקרב הכי יוקרתי בארץ המגף. עונת הבכורה שלו בליגה הראשונה הופכת בהדרגה לסיפור הצלחה מיוחד.

לבד בפסגה:אינטר מנצחת את יובה במשחק אדיר

מובן שהוא לא יכול להיות שחקן הרכב קבוע. לאוטרו מרטינס ומרכוס טוראם הם הבאנקרים בחוד של השחורים-כחולים, וגם אנז'-יואן בוני שהוחתם בקיץ מפארמה התאקלם מצוין. אספוזיטו הוא סוג של ג'וקר, אבל הוא מאושר בחלקו במועדונו האהוב, ועושה את המקסימום בכל רגע נתון. הוא יודע כי קיבו סומל עליו ומעניק לו גיבוי מוחלט. היחסים ביניהם קרובים והדוקים כי יש להם היסטוריה משותפת ארוכה.

הרומני הדריך את החלוץ באקדמיה של אינטר, ואספוזיטו עצמו סיפר: "הברית שלו לא מבוססת על מילים אלא על חיבה. הבוס לא מדבר הרבה, אבל אני יודע שהוא תמיד יהיה שם בשבילי. גדלנו ביחד – הוא כמאמן, ואני כשחקן. הוא הדמות הכי חשובה עבורי". קיבו ניבא לו עתיד מזהיר כבר מזמן, וסימן אותו ככוכב פוטנציאלי. כאשר היה אספוזיטו בן 17, הוא החליט להעניק לו ללא הודעה מוקדמת את סרט הקפטן באחד המשחקים של הקבוצה הצעירה. "רציתי לבדוק איך הוא יגיב וכיצד יתמודד עם הלחץ. הוא הבקיע שלושער. שום דבר שיעשה לא יפתיע אותי עכשיו", הוא אמר בזמנו.

"הבוס תמיד יהיה שם בשבילי". אספוזיטו (IMAGO)

מינויו של קיבו למאמן במקומו של סימונה אינזאגי בקיץ היה, אם כך, מושלם עבור החלוץ. זה היה הרגע בו ידע שיש לו סיכוי להתבסס בסן סירו אחרי שנתיים בהשאלה בספציה. היו אלה שתי עונות נהדרות בכל קנה מידה, אספוזיטו נבחר לשחקן המצטיין בליגה השנייה ב-2023/24 והיה מלך שעריה עם 19 כיבושים ב-2024/25, אבל ההישגים האלה לא בהכרח היו מספיקים להנהלת נראזורי כדי להחזירו. למעשה, פרנצ'סקו פיו ראה כיצד שני אחיו הגדולים נודדים ומאבדים את הסיכוי להגשים את חלומם, וזה לא היה סימן מעודד כלל.

האח הבכור, סלבאטורה אספוזיטו, כבר בן 25 כיום, הוא קשר אחורי שגדל באקדמיה של אינטר, אך הודח ממנה בגיל 18. הוא שיחק בעיקר בליגה השנייה, ובילה מספר שנים בספציה. זו הסיבה בגלל הגיע האח הצעיר למועדון ושמח לשחק לצידו. האח האמצעי, סבסטיאנו אספוזיטו, הוא חלוץ שעדיין משתייך רשמית לאינטר בה צמח. הוא ערך את הופעת הבכורה בגיל 16, אי שם ב-2019, אבל מאז עבר באופן מדהים למדי ב-8 קבוצות שונות בהשאלות. בקיץ האחרון לקח אותו קיבו לגביע העולם למועדונים, וכך התאמנו לראשונה סבסטיאנו ופרצ'סקו פיו ביחד. לבסוף, נשלח סבסטיאנו לקליארי, ורק האח הצעיר נשאר כדי לייצג את המשפחה כולה. הוא אמור להיות נושא הדגל שלה.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)

“מצוין בכל פינה במגרש”

את האחים זה בוודאי לא מפתיע. כבר כאשר הצטרף פרצ'נסקו פיו לבית הספר של אינטר, קבע סלבאטורה: "הכדורגל זורם בדם אצל כולנו, אבל ברור לי שאחי הצעיר הוא המוכשר מכולם. הוא יגיע הכי רחוק". התחזית הזו היתה מדויקת. פרנצ'סקו פיו גם הכי גבוה (191 סנטימטרים) והכי חזק, אבל זה לא אומר שהוא פחות טוב מהאחים בכל הקשור לטיפול בכדור. נהפוך הוא – למרות שהוא מוגדר כחלוץ מרכזי קלאסי, יש לו איכויות טכניות יוצאות מהכלל וראיית משחק משובחת.

"טועה מי שחשוב שהוא טוב רק ברחבה. הוא מצוין בכל פינה במגרש", אמר קיבו בקיץ אחרי שאספוזיטו בישל נגד אוראווה היפנית וכבש מול ריבר פלייט. בהופעת הבכורה שלו בליגת האלופות, נגד אייאקס בספטמבר, תופקד אספוזיטו כסוג של פליימייקר מאחורי טוראם, והספק העבודה שלו מצוין גם ללא כדור. על כך מעיד גם המאמן הלאומי ג'נארו גאטוזו שטוען: "הוא רץ כמו קשר. יש לו הבנת משחק מעולה, והוא מסוגל לשדרג את המהלכים בכל רגע נתון".

בנבחרת הכחולה מחכים לחלוץ כמוהו כבר מזמן. מתיאו רטגי הוא סקורר טוב, אבל הוא מתאזרח ארגנטיני, והאטרקטיביות שלו ירדה עוד יותר בעקבות המעבר לליגה הסעודית. ג'אנלוקה סקמאקה הוא מספר 9 מובהק, אבל פציעות בברכו פגעו משמעותית בהתפתחותו, וכלל לא בטוח שהוא מסוגל למצות את הפוטנציאל. מויזה קן הוא שחקן פנטסטי ומרגש ביום טוב, והעונה שעברה היתה מצוינת עבורו במדי פיורנטינה, אבל העונה אחוז ניצול ההזדמנויות שלו ירד, ובאופן כללי הוא לא יציב במיוחד. אין ספק כי חיזוק ממש לא יזיק לאיטלקים בנסיונם להעפיל סוף כל סוף למונדיאל, ואספוזיטו עשוי להיות הקלף המנצח.

הקלף המנצח של איטליה? אספוזיטו (IMAGO)

גאטוזו מיהר לזמן אותו לסגל כבר בסתיו, וקיבל בינתיים 3 שערים ב-5 הופעות. נבחרת ישראל דווקא לא ספגה ממנו ב-45 הדקות שבילה על הדשא באוקטובר, אבל אסטוניה, מודלובה ונורבגיה כן. ולא רק גאטוזו התפעל מגישתו של הכוכב העולה, אלא גם ג'יג'י בופון שמכהן כיום כמנהל הנבחרת. שוער העבר האגדי, ששיתף פעולה עם שחקנים רבים מאוד במדים הלאומיים, הכריז: "ראיתי אותו על המגרש ובחדר ההלבשה, והוא מדהים. הוא מקצוען, צנוע ונחוש. יש לו כושר למידה יוצא מהכלל ותשוקה נדירה. הוא לא רק שחקן מצוין. הוא בן אדם נפלא, ואני בטוח שהוא יגיע גבוה יותר ממה שאנשים חושבים".

בופון מוכן לחתום בשתי הידיים על האמירה של קיבו שהצהיר: "אינטר והנבחרת ייהנו מאספוזיטו במשך שנים ארוכות". למזלה של אינטר, היא החתימה את החלוץ על חוזה ארוך טווח עד 2030 עוד לפני שהרומני מונה, ולכן התחזית הזו הגיונית עוד יותר. מועדוני צמרת אחרים עשויים לגשש לגביו, ובאנגליה דווח כי ארסנל שוקלת להגיש הצעה בקיץ, אבל פיו ממש לא ימהר לעזוב את הבית. "אני גאה להיות חלק מאינטר", הוא אומר על קבוצתו האהובה, והשאיפה היא לזכות באליפות במדיה בעונתו הראשונה. הנגיחה בדרבי של איטליה קירבה אותו ליעד.