"הכתובת הייתה רשומה על הקיר, ספגנו 55 שערים"

ביום שלמחרת ההחלטה להדיח מתפקידו את המאמן אדהם האדיה, בבני ריינה ינסו לקום מהקרשים ולהציל את מה שנשאר עד סיום העונה. במועדון יודעים שסיכויי ההישארות בליגת העל פחתו אתמול עוד יותר כאשר הקבוצה התרחקה מהמקום ה-12 והפער עומד על 10 נקודות, בנוסף למינוס שערים של 39 שריינה צריכה לסגור מול יריבותיה בתחתית, וזאת בתנאי שבמקביל הן יפסידו בהמשך ברציפות, תסריט שאינו ריאלי כלל וכלל.

התבוסה אתמול למכבי נתניה 4:1 שוב חשפה את ריינה בכל מערומיה. בסיום המשחק הבעלים סעיד בסול כבר קיבל החלטה שהמאמן לא ימשיך ובריינה מחפשים מאמן אחר. מתוך הערכה ששרון מימר לא יסכים לחזור לקבוצה, אחת האופציות שבפעם השלישית נבדקו העונה היא של המנהל המקצועי במ.ס קריית ים, אלדד שביט, שלא ממהר לעזוב את תפקידו.

”ככה אי אפשר להישאר”

בכל מקרה, כל מאמן שייבחר יידרש מעבר לניסיון להציל את העונה להכין גם תשתית לעונה הבאה אם הקבוצה תרד ללאומית: "הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו כבר תקופה ארוכה לא משחקים וסופגים בכמויות שלא מותירות ספק באשר למה שקורה אצלנו. ספגנו 55 שערים שזה נתון מטורף. ככה אי אפשר להישאר. יש כאן כמה שחקנים שמעבר לשיא".

אביעד שילוח שולף כרטיס אדום, שחקני בני ריינה מוחים (חג'אג' רחאל)

שחקן הרכש החדש איאד אבו עביד שרק הגיע מבני סכנין לקח קשה את התבוסה והיה היחיד בחדר ההלבשה שניסה להרים ולעודד את השחקנים. אבו עביד שחתם עד לתום העונה נמצא בסיטואציה של לא מעט שחקנים שלא צפויים להמשיך בעונה הבאה אם הקבוצה לא תשרוד.