הצטרפו לשידור החי: יצחקי מדבר על מכבי ת"א

עד לפני חודש, בית”ר ירושלים הייתה בכושר מצוין עם שמונה ניצחונות רצופים ואילו מכבי ת”א לא הצליחה למצוא את עצמה. מאז הכל התהפך בשתי הקבוצות, ולמשחק המסקרן מול הצהובים (שני, 20:30) תגיע בית”ר אחרי ההפסד להפועל ב”ש במשחק העונה ובעיצומו של משבר עם ארבע משחקים ברצף ללא ניצחון. ברק יצחקי מדבר כעת על המשחק מול מכבי ת”א במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת בית"ר לקראת מכבי תל אביב

עדי יונה אמר לקראת המשחק: “איך חוזרים לעניינים? עושים את אותם הדברים, תרכזים באיך להיות יותר טובים. ניצחון אחד ונצליח לצאת מזה. ברור שטדי זה יתרון, עצמות לא רגילות. הקהל יהיה רק שלנו, 30,000 זה משהו לא רגיל ואני בטוח שזה יעזור וידחוף אותנו. תמיד היו בחוץ רעשי רקע, מנטרלים אותם. עשינו דברים יפים העונה, אבל לא מסתפקים בזה, מכוונים גבוה”.

יש עליות וירידות אצל שחקנים, לצד משחקים נהדרים יש משחקים שפחות רואים אתכם.

”בסוף זה כדורגל, לכל אחד יש תקופות טובות ופחות טובות, צריכים לאזן את זה ובטוח שנעשה את זה”.

זה משפיע עליכם שבאר שבע משחקת לפניכם?

”אנחנו לא מתעסקים בזה, אמור להיות טיפה יותר לחץ כביכול, אבל זה משחק גדול ועושים את ההכנה הכי טובה שיש, באים כמו לכל משחק”.

שופטים אתכם יותר בביקורתיות עכשיו.

”זה דבר טוב, עשינו תוצאות יפות ודברים יפים אז באו ציפיות עם זה, בסוף זה לחץ טוב, זה לא משהו רע, וצריכים להתמודד עם זה”.

השישייה בסיבוב הקודם יושבת בראש?

”זה לא יושב בראש, נזכור את זה בהמשך הקריירה שלנו, אבל עברו הרבה דברים מאז, מכבי חדשה עם אנרגיות טובות וגם אנחנו בתקופה אחרת. נבוא מוכנים. כולם רואים שהם בתקופה טובה, יש שם מאמן חדש ואנרגיות טובות”.