יום ראשון, 15.02.2026 שעה 09:20
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"ויניסיוס נופל ברחבה... ופנדל למדריד, פעמיים"

בתקשורת הקטלונית ביקרו קשות את השיפוט: "המשחק הוכתם בצל המחלוקת השיפוטית, ויניסיוס התחזה וב-VAR, שתמיד נוטה לאותו צד, אפילו לא קראו לשופט"

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

“ביקורה של ריאל סוסיאדד בסנטיאגו ברנבאו הוכתם, פעם נוספת, בצל המחלוקת השיפוטית”, כך ביקרו בתקשורת הקטלונית אחרי הניצחון של ריאל מדריד. למרות שהתוצאה מציגה 1:4 חד וברור לטובת הלבנים, מציאות המשחק מספרת סיפור שונה לחלוטין.

“ההתמודדות הושפעה באופן מוחלט משתי החלטות שיפוטיות מכריעות שעוררו זעם בסוסיאדד ושימשו כדי לשחרר משחק שהסתבך עבור חניכיו של אלברו ארבלואה. הגיבור בשני המקרים, עם נפילות קלות חוזרות, היה ויניסיוס ג'וניור”, נכתב בקטלוניה.

חבל הצלה ב-1:1

המחלוקת התפוצצה באמצע המחצית הראשונה, בדיוק כשריאל סוסיאדד הייתה מסודרת היטב על המגרש. הדקה הייתה 24 והתוצאה הראתה 1:1 שהעיקה על היציעים, כאשר השופט הצביע על הנקודה הלבנה לאחר תיקול של ארמבורו על הקיצוני הברזילאי.

גם בלי אמבפה: ריאל מדריד ב1:4 על סוסיאדד

המהלך עורר מחאות מיידיות ונחרצות מצד שחקני ריאל סוסיאדד, שהקיפו את השופט בטענה כי המגע, אם בכלל היה כזה, לא הספיק בשום צורה כדי לפסוק פנדל ברמות הגבוהות ביותר. למרות התלונות וההלם של האורחים, ההחלטה נותרה בעינה ללא בדיקה. ויניסיוס לא החטיא מ-11 מטר בדקה ה-25, הטעה את רמירו וקבע 1:2, שהחזיר את היתרון ללבנים בצורה מלאכותית ברגע קריטי במשחק.

גזר הדין והשערורייה, הצגה ב-1:4?

“אם הפנדל הראשון עורר סימני שאלה בשל החומרה שבו, השני כבר הצית את הרוחות והכתים את התחרות. זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השנייה, כשהכל עדיין פתוח, התסריט חזר על עצמו כמו סרט רע: ויניסיוס חדר לרחבה ונפל לקרקע מול נוכחותו, שוב, של המגן ארמבורו”, ביקרו בתקשורת בברצלונה.

“ההילוכים החוזרים בטלוויזיה אינם משאירים מקום לספק ומרמזים כי מספר 7 של ריאל מדריד משליך את עצמו, גורר את רגליו עוד לפני שקיים מגע ממשי עם המגן. זו הייתה סימולציה קלאסית בחיפוש אחר מגע בדיעבד. חוסר האמון השתלט על שחקני סוסיאדד, שלא האמינו שנפסק פנדל נוסף במהלך שבו ה"הצגה" נראתה ברורה לעיני כל האצטדיון”.

“החלק המדאיג ביותר הגיע מחדר ה-VAR. באופן מפתיע, ולמרות בהירות התמונות, השופט לא נקרא למסך כדי לבחון את המהלך, מה שאישר את ההחלטה השגויה מהמגרש והותיר את הקבוצה מדונוסטיה ללא הגנה”, ביקרו בקטלוניה.

ויניסיוס רוקד (IMAGO)ויניסיוס רוקד (IMAGO)

ויניסיוס לקח שוב את האחריות בדקה ה-47, תרגם את הפנדל ל-1:4 וסגר את הסיפור בדרך המהירה. “לילה שהיה אמור להיות מוכרע על כר הדשא הסתיים שוב תחת חשד בנוגע לתצוגת השיפוט בברנבאו ולעוד פעולה בלתי מובנת של ה-VAR שנראית תמיד נוטה לאותו צד”, זעמו בקטלוניה.

