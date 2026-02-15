"חזרנו לשחק כדורגל, אבל מה יהיה עם ההגנה?"

בעירוני טבריה לא ידעו ממש באיזו תחושה לצאת מהמשחק אתמול בנתניה (2:2), מול עירוני קריית שמונה. מצד אחד, הקבוצה נראתה טוב התקפית, לראשונה מזה חודש פלוס, חזרה לשחק כדורגל, יצאה מפיגור פעמיים, כבשה שני שערים וגם הייתה יכולה להבקיע יותר, אך מצד שני, ההגנה שוב ספגה את מה שחודדה מגדיר בתור "שערים רכים", יכולה הייתה גם לספוג יותר ושוב ספגה שער מוקדם מאוד.

"סוף סוף חזרנו לשחק כדורגל", אמרו בקבוצה, "אבל אי אפשר להמשיך להתחיל משחקים בפיגור ולקבל את השערים הקלים האלה".

בקבוצה ציינו לטובה את שחקני החלק הקדמי והחמיאו במיוחד לכובשי השערים: גיא חדידה, שחזר להרכב לראשונה מאז הפציעה בשריר הירך האחורי, לפני כחודש וחצי ולסטניסלב בילנקי, שכבש שער נהדר ועשה הרבה עבודה בהתקפה. "סטני תמיד עובד ונותן מעצמו. הוא מביא לנו הרבה ערך להתקפה שלנו", אמרו בקבוצה.

ברדה: " נאמין ונעבוד קשה"

ביקורת על ההגנה, גולאני ייבדק

מנגד, שוב הייתה ביקורת על החוליה האחורית, ששוב ספגה בקלות. אלי בלילתי והבלמים, סמביניה ובאצ'ו, עמדו במרכז הביקורת. "רצינו, כמובן, לחזק את החלק האחורי בחלון ההעברות", אמרו במועדון, "אבל בגלל המצב עם הבקרה לא יכולנו".

כעת, בקבוצה יתכוננו למשחק מול בני ריינה (שבת, 19:30, אצטדיון בראל), אותו מגדירים במועדון כקריטי: "זה משחק שחובה לקחת בו שלוש נקודות. אין אפשרות אחרת. אם זה לא יקרה, אנחנו בצרות", סיכמו במועדון.

דניאל גולאני, שהרגיש אתמול בחימום מתיחה בשריר הירך האחורי, ייבדק על מנת לאבחן את חומרת הפציעה והוא כמובן בספק לשבת הקרובה.