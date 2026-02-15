"יש לנו ספורטאים מדהימים, אין צורך להשוות"

שבוע האולסטאר כבר כאן, והפעם גם דני אבדיה במרכז הבמה. הכוכב הישראלי של פורטלנד יתייצב הלילה (בין ראשון לשני) למשחק הכוכבים, וככל שהאירוע מתקרב, כך גם ההתרגשות ניכרת בדבריו.

אבדיה דיבר על המשמעות של הרגע הזה מבחינתו, ולא הסתיר עד כמה הוא טעון רגשית. "דגל ישראל על הגופייה זה מדהים, אני שמח לייצג את המדינה עם הדגל על הגב, על הבמה הכי גדולה בעולם. זה מאוד מיוחד", אמר. הוא הוסיף כי לצד הזהות הישראלית, הוא נושא עמו גם את השורשים מהבית: "חשוב לציין שיש לי גם את הצד של אבא שהוא אמנם יותר צנוע, אבל הגן הסרבי. אני שמח לייצג את העם שלו ואת העם שלנו בהרבה כבוד. זה מטורף, אתה נכנס לחדר ההלבשה, רואה את השם ואת הדגל, זה מאוד מרגש. עברתי כברת דרך מאוד גדולה להגיע לכאן".

“אני משפיע במשחק בהרבה צורות”

מעבר לסמליות, אבדיה נשאל גם על ההתפתחות המקצועית שעבר העונה. לדבריו, השינוי לא מסתכם רק במספרים על לוח התוצאות. "שיפרתי הרבה דברים במשחק שלי, אני משפיע במשחק בהרבה צורות, לא רק בלקלוע. אני טוב בהרבה דברים ואני עוד יכול לחדד אותם, אבל האגרסיביות שלי זה משהו שמאוד שיפרתי", הסביר.

דני אבדיה (רויטרס)

בהמשך בחר לפנות ישירות לקהל בישראל, שממשיך לעקוב גם בשעות הקטנות של הלילה. "תודה שאתם קמים ומקריבים משעות השינה שלכם, יודע שזה לא פשוט. אני חייב להגיד להם תודה, הרבה מאוד הצביעו לי ועוקבים אחריי. אני משחק גם עם עם ישראל ביחד על הפרקט", אמר בהתרגשות.

כשנגעו בתחושותיו לגבי הדרך שעבר מאז הטרייד והמעבר לסיטואציה חדשה, הוא הודה שלא תמיד הכל היה פשוט. "הכל קורה לטובה, בהתחלה לא הייתי הכי מבסוט בעולם, הגעתי לסיטואציה שהיא כל כך טובה", שיתף. על השאלה האם מדובר בהישג הגדול בתולדות הספורט הישראלי, השיב בענווה: "מתרכזים בדברים שלא צריך להתרכז בהם. אני מרגיש שכל אחד בענף שלו עשה הישגים מדהימים, יש לנו ספורטאים מדהימים ואין צורך להשוות. זה הישג גדול".

ולגבי ההמשך? אבדיה לא ממהר לעצור. "התכניות הלאה זה להישאר ברמה הזו, להמשיך לעבוד קשה, להמשיך להשתפר וליהנות מהמשחק ומאוד הרבה רגעים כאלה", סיכם, כשהוא כבר עם הפנים אל הזרקורים של האולסטאר.