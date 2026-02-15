יום ראשון, 15.02.2026 שעה 07:15
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

"יש לנו ספורטאים מדהימים, אין צורך להשוות"

אבדיה נשאל על ההישג של בחירתו לאולסטאר ביחס לספורטאים אחרים והתייחס להתרגשות מהמשחק: "דגל ישראל על הגופיה זה מדהים, התוכנית הלאה? להשתפר"

|
אבדיה וקבוצת העולם באולסטאר (מילווקי באקס)
אבדיה וקבוצת העולם באולסטאר (מילווקי באקס)

שבוע האולסטאר כבר כאן, והפעם גם דני אבדיה במרכז הבמה. הכוכב הישראלי של פורטלנד יתייצב הלילה (בין ראשון לשני) למשחק הכוכבים, וככל שהאירוע מתקרב, כך גם ההתרגשות ניכרת בדבריו.

אבדיה דיבר על המשמעות של הרגע הזה מבחינתו, ולא הסתיר עד כמה הוא טעון רגשית. "דגל ישראל על הגופייה זה מדהים, אני שמח לייצג את המדינה עם הדגל על הגב, על הבמה הכי גדולה בעולם. זה מאוד מיוחד", אמר. הוא הוסיף כי לצד הזהות הישראלית, הוא נושא עמו גם את השורשים מהבית: "חשוב לציין שיש לי גם את הצד של אבא שהוא אמנם יותר צנוע, אבל הגן הסרבי. אני שמח לייצג את העם שלו ואת העם שלנו בהרבה כבוד. זה מטורף, אתה נכנס לחדר ההלבשה, רואה את השם ואת הדגל, זה מאוד מרגש. עברתי כברת דרך מאוד גדולה להגיע לכאן".

“אני משפיע במשחק בהרבה צורות”

מעבר לסמליות, אבדיה נשאל גם על ההתפתחות המקצועית שעבר העונה. לדבריו, השינוי לא מסתכם רק במספרים על לוח התוצאות. "שיפרתי הרבה דברים במשחק שלי, אני משפיע במשחק בהרבה צורות, לא רק בלקלוע. אני טוב בהרבה דברים ואני עוד יכול לחדד אותם, אבל האגרסיביות שלי זה משהו שמאוד שיפרתי", הסביר.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בהמשך בחר לפנות ישירות לקהל בישראל, שממשיך לעקוב גם בשעות הקטנות של הלילה. "תודה שאתם קמים ומקריבים משעות השינה שלכם, יודע שזה לא פשוט. אני חייב להגיד להם תודה, הרבה מאוד הצביעו לי ועוקבים אחריי. אני משחק גם עם עם ישראל ביחד על הפרקט", אמר בהתרגשות.

כשנגעו בתחושותיו לגבי הדרך שעבר מאז הטרייד והמעבר לסיטואציה חדשה, הוא הודה שלא תמיד הכל היה פשוט. "הכל קורה לטובה, בהתחלה לא הייתי הכי מבסוט בעולם, הגעתי לסיטואציה שהיא כל כך טובה", שיתף. על השאלה האם מדובר בהישג הגדול בתולדות הספורט הישראלי, השיב בענווה: "מתרכזים בדברים שלא צריך להתרכז בהם. אני מרגיש שכל אחד בענף שלו עשה הישגים מדהימים, יש לנו ספורטאים מדהימים ואין צורך להשוות. זה הישג גדול".

ולגבי ההמשך? אבדיה לא ממהר לעצור. "התכניות הלאה זה להישאר ברמה הזו, להמשיך לעבוד קשה, להמשיך להשתפר וליהנות מהמשחק ומאוד הרבה רגעים כאלה", סיכם, כשהוא כבר עם הפנים אל הזרקורים של האולסטאר.

