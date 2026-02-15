"מי שלא מתמודד עם פרובוקציות, שיעשה משהו אחר"

בהפסד 2:1 של קומו לפיורנטינה, אלברו מוראטה ספג שני כרטיסים צהובים שסיבכו את סיכויי קבוצתו להשיג תיקו. הראשון, בדקה ה-88, על ויכוחים מופרזים עם מנדרגורה, השני, דקה לאחר מכן, לאחר שנפל לפרובוקציה של ראניירי בדמות דחיפה קטנה, שעליה הגיב בדחיפה חדה יותר ללא כדור ביניהם, מה שסיים את משחקו 20 דקות בלבד אחרי שנכנס למגרש.

"פרובוקציה היא חלק מהכדורגל. מי שלא מסוגל לחיות עם ההיבט הזה של המשחק צריך לעשות משהו אחר", אמר פברגאס לאחר המשחק. "הוא שחקן מנוסה, ואני מצפה ממנו להרבה יותר בעניין הזה", הוסיף.

קומו לא הצליחה לנהל נכון את הדקות האחרונות של משחק שבו הצליחה לצמק את הפיגור בדקה ה-77. למרות ניסיונו של פברגאס מהקווים להאט את הקצב, הוא לא הצליח למנוע עצירות מרובות במשחק בשל עימותים ועבירות מיותרות.

"צריך לנהל הכל אחרת, כי הקו בין ניצחון להפסד הוא דק מאוד. אסור לנו להגיב לפרובוקציה, זה חלק מהכדורגל. הם שיחקו את המשחק שלהם, אנחנו שיחקנו את שלנו. הכול הופך לתירוץ, וזה לא מוצא חן בעיניי. צריך לשחק את המשחק שלך, ומה שאחרים אומרים לא אמור להשפיע עליו", סיכם.

ההפסד של קומו מסכן את סיכוייה להעפיל למפעל אירופי. היא מדורגת במקום ה-6 עם 41 נקודות, רק 2 יותר מאטאלנטה, אם כי יש לה משחק חסר מול מילאן, שנדחה בשל טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026.