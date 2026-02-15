יום ראשון, 15.02.2026 שעה 08:41
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4614-2924רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3325-2625לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

"מי שלא מתמודד עם פרובוקציות, שיעשה משהו אחר"

פברגאס ביקר פומבית את מוראטה על הכרטיס האדום מול פיורנטינה: "הוא שחקן מנוסה ואני מצפה ממנו ליותר בנושא הזה. מה שאחרים אומרים לא אמור להשפיע"

|
ססק פברגאס (IMAGO)
ססק פברגאס (IMAGO)

בהפסד 2:1 של קומו לפיורנטינה, אלברו מוראטה ספג שני כרטיסים צהובים שסיבכו את סיכויי קבוצתו להשיג תיקו. הראשון, בדקה ה-88, על ויכוחים מופרזים עם מנדרגורה, השני, דקה לאחר מכן, לאחר שנפל לפרובוקציה של ראניירי בדמות דחיפה קטנה, שעליה הגיב בדחיפה חדה יותר ללא כדור ביניהם, מה שסיים את משחקו 20 דקות בלבד אחרי שנכנס למגרש.

"פרובוקציה היא חלק מהכדורגל. מי שלא מסוגל לחיות עם ההיבט הזה של המשחק צריך לעשות משהו אחר", אמר פברגאס לאחר המשחק. "הוא שחקן מנוסה, ואני מצפה ממנו להרבה יותר בעניין הזה", הוסיף.

קומו לא הצליחה לנהל נכון את הדקות האחרונות של משחק שבו הצליחה לצמק את הפיגור בדקה ה-77. למרות ניסיונו של פברגאס מהקווים להאט את הקצב, הוא לא הצליח למנוע עצירות מרובות במשחק בשל עימותים ועבירות מיותרות.

גם בלי אמבפה: ריאל מדריד ב1:4 על סוסיאדד

“אסור להגיב לפרובוקציה

"צריך לנהל הכל אחרת, כי הקו בין ניצחון להפסד הוא דק מאוד. אסור לנו להגיב לפרובוקציה, זה חלק מהכדורגל. הם שיחקו את המשחק שלהם, אנחנו שיחקנו את שלנו. הכול הופך לתירוץ, וזה לא מוצא חן בעיניי. צריך לשחק את המשחק שלך, ומה שאחרים אומרים לא אמור להשפיע עליו", סיכם.

ההפסד של קומו מסכן את סיכוייה להעפיל למפעל אירופי. היא מדורגת במקום ה-6 עם 41 נקודות, רק 2 יותר מאטאלנטה, אם כי יש לה משחק חסר מול מילאן, שנדחה בשל טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */