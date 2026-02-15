האליפות עוברת באשדוד, והכושר של קאנגווה

אחרי הניצחון היוקרתי במשחק העונה מול בית"ר ירושלים, להפועל באר שבע היה ברור שמצפה לה עוד מוקש לא פשוט מול מ.ס אשדוד משחק על שלוש נקודות יקרות במיוחד והיא עשתה את זה בשיניים. החבורה של רן קוז'וק רשמה ניצחון (1:2) ליגה רביעי ברציפות.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את הניצחון בפודקאסט הפועל ב"ש: התקופה הפנומנלית של קינגס קאנגווה מאז שחזר מאליפות אפריקה, ההכנה המנטלית של רן קוז'וק, והיכולת של הקבוצה להישאר ממוקדת ולעמוד בלחץ.

עוד בפרק: הבגרות שב"ש מציגה, ג'יבריל דיופ, הרושם הראשוני משחקני הרכש, סיכום חלון ההעברות והכנות להפועל 'אקסים' חיפה.