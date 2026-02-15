"תמיד מסוכן עם הכדור": הציונים שקיבל סולומון

פיורנטינה רשמה ניצחון חשוב 1:2 על קומו באצטדיון סיניגאליה, במשחק שבו מנור סולומון פתח בהרכב והשלים 90 דקות למרות ערב לא פשוט מבחינה פיזית. הקשר הישראלי התמודד עם כאבים עוד לפני שריקת הפתיחה, אך בחר לשחק והשאיר חותם על המשחק, כשבתקשורת האיטלקית התייחסו בהרחבה להופעתו ולנסיבות שסבבו אותה.

במהלך החימום לקראת המשחק סולומון הרגיש כאב בעת בעיטה לשער. נכתב כי הוא “הרגיש מעט כאב בזמן בעיטה וביקש ונטל משכך כאבים”. למרות הדאגה על כר הדשא בסיניגאליה, הישראלי עלה בהרכב ועמד לרשות הקבוצה לכל אורך ההתמודדות.

ציונים חיוביים לצד הסתייגויות, ומה באמת חשבו באיטליה

ב-firenzeviola העניקו לסולומון ציון 6.5 וכתבו: “היו לו כמה בעיות בחימום, כשהראה סימני כאב בזמן בעיטה. במהלך המשחק ביצע כמה ריצות יקרות ערך במחצית הראשונה, אך פחות כאשר היה צריך לדחוף קדימה, אף שהיה קשה מאוד לקחת ממנו את הכדור במצבים צפופים. הוא איבד מעט מהחדות במחצית השנייה, אך ההופעה שלו הייתה חיובית”.

באה מלמטה: פיורנטינה מפתיעה את קומו ב1:2

גם ב-spaceviola העניקו לו 6.5 וציינו: “משחק מצוין, גם כשהוא צריך לעבור שחקן וגם כשהוא צריך לשחק בשטחים צפופים. לעיתים מעט לא מכריע, אך תמיד מסוכן עם הכדור ברגליים”.

ב-violanews בחרו גם כן בציון 6.5, והוסיפו הקשר לעניין משכך הכאבים: “הידיעה שהוא משחק עם משככי כאבים כנראה מובילה אותנו להתעלם מהבלתי נראות המשמעותית שלו במשחק שלעתים חשף את פיורנטינה למתפרצות. הוא מיישם את עצמו במשחק הארגוני ובמשחק המעבר שהציב ואנולי”.

ב-fiorentinauno נתנו לו ציון 6 וכתבו: “הוא שיחק בזכות משכך כאבים שלקח לפני שריקת הפתיחה, ואולי זו הסיבה שהוא מעט מאופק. הוא טוב יותר בהגנה מאשר בדחיפה קדימה, אך עדיין קשה ליריבים לקחת ממנו את הכדור. למרות הכל, הוא נשאר על המגרש במשך 90 דקות”.

מנור סולומון במדים הכתומים (IMAGO)

גם ב-laviola העניקו לו 6.5 וסיכמו: “תמיד מחפש הזדמנויות, בכל אזור במגרש. והוא עוזר רבות גם בהגנה”.

בסיכומו של ערב, סולומון לא סיפק תצוגה נוצצת, אך ההקשר חשוב לא פחות מהמספרים. לשחק 90 דקות לאחר כאבים בחימום ונטילת משכך כאבים, לתרום גם למשחק ההגנתי וגם למעברים, ולהישאר מסוכן בשטחים צפופים, אלו פרטים שלא נעלמו מעיני כלי התקשורת באיטליה. פיורנטינה לקחה שלוש נקודות יקרות, וסולומון, גם בערב של מאבק פיזי, הראה אופי ומחויבות.