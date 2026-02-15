יום ראשון, 15.02.2026 שעה 09:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ויניסיוס עם פעולות שלא ראו בריאל משנות ה-50

האזינו לפודקאסט: הברזילאי רשם ציון דרך משוגע, טרנט הגיע, המערך החדש של אברלואה, גונסאלו ללא אמבפה, האוסן מדאיג ומה צריך לעשות מול בנפיקה?

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד עם ניצחון ליגה שמיני ברציפות, 1:4 על ריאל סוסיאדד, בדרך לפחות זמנית למקום הראשון בטבלה. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק ומתכוננים למשוכות הקרובות.

מה בתפריט: האם המערך החדש יהלום את ריאל, ההצלחה ללא קיליאן אמבפה, המחצית הראשונה המושלמת של טרנט אלכסנדר ארנולד התכליתי והמאזן, ויניסיוס עם ציון דרך משוגע ומשחק עם פעולות שלא ראו בלבן משנות ה-50, נתוני הפנדלים החריגים של ריאל העונה בהשוואה לליגות הגדולות באירופה.

וגם: ההיסטוריה בין הברזילאי למגן ארמבורו, הקאמבק של פדריקו ואלוורדה לקישור, ההבדלים בין אורליאן טשואמני לאדוארדו קמאבינגה, הטעויות המדאיגות של דין האוסן, הציפיות מארדה גולר, המעמד של דני קרבחאל והחילוף החמישי של אלברו ארבלואה.

גם בלי אמבפה: ריאל מדריד ב-1:4 על סוסיאדד

עוד על הפרק: ההתפרקות של ברצלונה מול אתלטיקו מדריד והסיכוי של ג’ירונה לסייע לבלאנקוס, מה צריך לעשות אחרת מול בנפיקה בהשוואה למפגש האחרון, הביקור הקשוח באל סדאר וחזון הסופר ליג מגיע לקיצו.

