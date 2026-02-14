יום ראשון, 15.02.2026 שעה 00:55
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4614-2924רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3325-2625לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

מחמם את הלב: אחרי 440 ימים, בובה שב למגרש

הקשר האיטלקי, שהתמוטט בדצמבר 2024 עקב בעיות בליבו, חזר לשחק כדורגל כשערך הופעת בכורה בווטפורד אליה הצטרף לפני כחודש והבטיח: "זו רק ההתחלה"

אדוארדו בובה בווטפורד (IMAGO)
אדוארדו בובה בווטפורד (IMAGO)

יש רגעים שהם הרבה מעבר לכדורגל. הספורט אותו אנחנו לוקחים הרבה פעמים ללב, גורם לרגעי אושר ולמפחי נפש, שמחות ועצב. הרגע שהתרחש היום (שבת) באנגליה, במשחקה של ווטפורד נגד פרסטון בצ’מפיונשיפ, כשאחרי 440 ימים, אדוארדו בובה חזר למגרשים בדקה ה-86.

לראשונה מאז שהתמוטט במשחקה של פיורנטינה נגד אינטר בדצמבר 2024, הקשר האיטלקי שב לכר הדשא, להופעת בכורה בקבוצתו החדשה, אליה הצטרף לפני כחודש, כשהצרעות סיימו ב-2:2. 

מזעזע: שחקן פיורנטינה מתמוטט על הדשא

בובה, רק בן 23, לא יכול היה לשחק יותר באיטליה בעקבות קוצב הלב שהותקן באיברו. מקרה דומה קרה לאקס אינטר, כריסטיאן אריקסן, שהתמוטט במהלך משחק של נבחרתו ביורו 2020, שבעקבותיו נאלצו הנראזורי לשחררו. היום, הצליח האיטלקי לחמם לאוהדי כדורגל רבים את הלב כשנלחם על מנת לחזור לעסוק בספורט אותו הוא אוהב.

הקשר העלה מיד לאחר מכן תמונה באינסטגרם מרגע הכניסה שלו למגרש והוסיף: “440 ימים לאחר מכן. תודה למי שליווה אותי במסע הזה, זו רק הההתחלה”.

