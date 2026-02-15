יום ראשון, 15.02.2026 שעה 06:40
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"אף אחד לא הגיע, הפסד שהוא נזק גדול לפלייאוף"

אכזבה בפ"ת אחרי ההפסד להפועל חיפה: "החגיגות בתקשורת עשו הפוך". חשש לקרע בתאומים לדגני, גם נידם נפצע בקרסול באימון. אבדח סומן לעונה הבאה

|
שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)
שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

אכזבה גדולה בהפועל פתח תקווה לאחר ההפסד אמש (שבת) 1:0 להפועל חיפה, הפסד שסיבך את הקבוצה במאבק על הפלייאוף העליון ואיפשר למכבי נתניה לצמק את הפער מהמלאבסים לנקודה אחת, רגע לפני שהחבורה של עומר פרץ פוגשת את מכבי חיפה, הפועל ב"ש והפועל ת"א.

המארחת, שלטה בכדור בצורה כמעט מוחלטת, אך לצערה לא הצליחה לייצר יותר מדי מצבי הבקעה ולפרוץ את ההגנה החיפאית, כאשר היא סבלה מיום פחות טוב של שחקני ההתקפה.

אם לא די בהפסד, גם הבלם אוראל דגני, סימן לספסל רגע לפני פתיחת המשחק כי סובל מכאבים בשריר התאומים והכין את הספסל לחילוף מוקדם. לבסוף, הוא עלה לשחק והוחלף בדקה ה-22 ע"י אלכס מוסונדה.

עומר פרץ (רועי כפיר)עומר פרץ (רועי כפיר)

בפ"ת חוששים מקרע בשריר התאומים שישבית אותו למשך מספר שבועות, כאשר הוא צפוי לעבור ביממה הקרובה צילום אולטרסאונד. גם נדב נידם, לא היה בסגל לאחר שספג חבלה בקרסול מתיקול של עידו טסה מקבוצת הנוער וייבדק.

במועדון היו מרוצים מהופעת הבכורה של מוסונדה שנכנס בשלב מוקדם, אך עדיין, התקשו מאוד לקבל את ההפסד: "כנראה כל החגיגות במהלך השבוע בתקשורת שכולם חשבו שננצח עשו הפוך. הפסד שהוא נזק גדול במאבק לפלייאוף, אבל אף אחד לא הגיע למשחק הזה", אמרו במועדון.

"אנחנו ערים למה שקורה ולפסטיבל שקרה סביב המשחק הזה. מהצד שלנו הייתה ההכנה הכי מקצועית שאפשר ועשינו את כל מה שאנחנו צריכים כל שבוע. אני לא חושב שהלחץ היה הפקטור. נפלנו בדברים הקטנים, בפעולות שהיינו צריכים להביא מהבית נקרא לזה. לא השכלנו להבקיע, ניסע לסמי עופר להבקיע", סיכם המגן נועם כהן.

צצ'אפיוקה סונגה עם הכדור (רועי כפיר)

"כל השבוע אמרתי לחברים שמבחינתי רציתי שהמשחק יהיה עכשיו. רצינו להראות את היכולות שלנו מול איצטדיון כמעט מלא ולהראות מה אנחנו שווים. אנחנו עושים דברים אדירים מתחילת העונה: מהשנייה בקיץ שנפגשתי עם ניר ועומר הם נתנו לי את הביטחון שהולך להיבנות פה משהו מאוד טוב. היום רואים את זה באיכות המשחק שלנו ובהכנות של הקבוצות אלינו", הוסיף.

הלו"ז הקשה: "יש לנו הרבה איכויות ולא סתם אנחנו במקום בו אנחנו נמצאים. אנחנו לא מסתכלים רחוק מדי. יש לנו את מכבי חיפה בסמי עופר ונעשה הכול כדי להביא את הניצחון. אני מאמין ובטוח שנעשה דברים יפים בשלושת המשחקים הקרובים".

אגב, ל-ONE נודע, שמי שנמצא בפנקסים של הקבוצה וזוכה למעקב הוא בלמה הצעיר של הפועל חדרה, בשאר אבדח. המלאבסים ניסו לצרף אותו כבר בקיץ, אך עקב פערים כספיים המו"מ לא צלח והוא חוזר להיות רלוונטי לקראת העונה הבאה.

