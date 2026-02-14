יום שבת, 14.02.2026 שעה 22:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

באר שבע פתחה פער, נתניה התקרבה לפלייאוף

האדומים במרחק 7 נק' מבית"ר הסגנית, לפחות זמנית. רוני לוי וחניכיו נקודה מפ"ת השישית, שנכנעה להפועל חיפה שברחה מהקו האדום. תמונת מצב בליגת העל

|
רותם קלר, קינגס קאנגווה ואנטוניו ספר (חג'אג' רחאל וראובן שוורץ)
רותם קלר, קינגס קאנגווה ואנטוניו ספר (חג'אג' רחאל וראובן שוורץ)

שבת של כדורגל ישראלי מאחורינו. הפועל באר שבע הגדילה את הפער בפסגה אחרי שגברה 1:2 על מ.ס אשדוד, שלא הצליחה לברוח מהתחתית. לעומתה, הפועל חיפה עשתה זאת עם 0:1 על הפועל פתח תקווה.

עירוני קריית שמונה ועירוני טבריה סיימו ב-2:2 ומכבי נתניה ניצלה את המעידה של עומר פרץ וחניכיו כדי להתקרב אליה במאבק על הפלייאוף העליון עם 0:4 מוחץ על בני ריינה, שנראה שנמצאת רגל וחצי בליגה הלאומית.

טבלת ליגת העל

מקום 1: הפועל ב”ש – 54 נק’ (31+)
מקום 2: בית”ר ירושלים (משחק חסר) – 47 נק’ (23+)
מקום 3: הפועל ת”א – 44 נק’ (18+)
מקום 4: מכבי ת”א (משחק חסר) – 42 נק’ (21+)
מקום 5: מכבי חיפה (משחק חסר) – 36 נק’ (18+)
מקום 6: הפועל פ”ת – 32 נק’ (4+)
מקום 7: מכבי נתניה – 31 נק’ (5-)
מקום 8: בני סכנין (משחק חסר) – 28 נק’ (4-)
מקום 9: הפועל חיפה – 23 נק’ (10-)
מקום 10: מ.ס אשדוד – 23 נק’ (16-)
מקום 11: עירוני טבריה – 23 נק’ (20-)
מקום 12: עירוני ק”ש – 21 נק’ (9-)
מקום 13: הפועל ירושלים – 20 נק’ (12-)
מקום 14: מכבי בני ריינה – 11 נק’ (39-)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */