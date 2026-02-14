יום שבת, 14.02.2026 שעה 22:12
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

רוני לוי: יש לנו קבוצה חזקה, הקרדיט לשחקנים

מאמן מכבי נתניה יצא מחויך לאחר ה-0:4 של קבוצתו על בני ריינה: "התחזקנו במקומות הנכונים". אדהם האדיה: "בגישה הזאת אין לנו סיכוי להשיג כלום"

|
רוני לוי (חג'אג' רחאל)
רוני לוי (חג'אג' רחאל)

מכבי נתניה חגגה הערב (שבת) באצטדיון בראל וכחודש וחצי מאז ביקורה הקודם כאן, בו היא ספגה רביעייה מטבריה, עדיין תחת יוסי אבוקסיס, היא כבשה רביעייה משלה לרשת של ריינה המפורקת עם 0:4 בתום 90 הדקות.

המאמן המנצח, רוני לוי אמר בסיום: "הקרדיט לשחקנים ולמערכת. מהרגע הראשון באנו מוכנים, בגישה הנכונה . אנחנו עובדים קשה מאוד כדי לגבש קבוצה חזקה. גם התחזקנו במקומות הנכונים, נוסף על הגרעין הטוב שהיה פה. אנחנו קבוצה חזקה מאוד"

שחקני מכבי נתניה חוגגים (חגשחקני מכבי נתניה חוגגים (חג'אג' רחאל)

לוי נשאל האם הפלייאוף העליון היה מטרה כשקיבל את הקבוצה וענה: "אני גדלתי במכבי נתניה של אליפויות ושל הצלחה. לימדו אותי שזה מועדון גדול שתמיד רוצה להגיע כמה שיותר גבוה". לסיום, נשאל האם קבוצתו הורידה רגל מהגז במחצית השנייה וענה: "לא הלכנו אחורה. היו לנו מצבים: פנדל שהוחמץ, שני שערים שנפסלו. אני לא יכול להיות מאוכזב ביום כזה".

“נתניה לא ניצחה אותנו בכדורגל, אנחנו נתנו להם”

מנגד, אדהם האדיה כעס על הגישה של שחקניו: "זה שספגנו שער מוקדם, קורה. ליאור עשה טעות. זה קורה לכל שוער. הוא היה מצוין עד עכשיו העונה. מה שמדאיג אותי זו הגישה ושפת הגוף של השחקנים שלי. לא הייתה נחישות ולא אנרגיות. ככה לא נראית קבוצה שנלחמת על חייה בליגה. הם לא היו במשחק וככה אין לנו סיכוי להשיג כלום”.

אדהם האדיה (חגאדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

המאמן המשיך ואמר: “נתניה לא ניצחה אותנו בכדורגל. אנחנו נתנו להם את השערים. אין לנו מה לחשוב על ההשארות. קודם כל צריך להיראות כמו שחקני כדורגל וכמו קבוצה. אחרי זה אפשר יהיה להסתכל על הטבלה ועל הקבוצות האחרות".

