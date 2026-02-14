אטאלנטה נצמדה למקום הרביעי עם 0:2 על לאציו

אחרי הניצחון של מנור סולומון ופיורנטינה מוקדם יותר היום (שבת) מול קומו, המחזור ה-25 של הליגה האיטלקית המשיך עם הניצחון 0:2 של אטאלנטה על לאציו, שקירב אותה אל יובנטוס ורומא שיפגשו בהמשך את אינטר ונאפולי בהתאמה לקרבות צמרת.

מאמן הלה דאה, רפאלה פלאדינו, ביצע שינוי טקטי מוקדם כבר בדקה ה-25 אחרי שהוציא את הבלם בן ה-17 הונסט אהנור שהיה מוצהב. בדקה ה-39 דנילו קטאלדי נגע בידו ברחבה ושלח את אדרסון אל הנקודה הלבנה, ממנה הקשר הברזילאי של האורחת לא התבלבל והכניס את הכדור לרשת.

אלא שהכל התכנס לדקה ה-60, כאשר ניקולה זאלווסקי קיבל מסירה מלורנצו בנסנקוני וסובב באמנות לרשת של איבן פרובדל את השני של האורחת, כשמקביל היא נהנתה ממשחק גדול של מרקו קרנסקי בין הקורות, אחרי שסיפק מספר הצלות למצבים של קנת’ טיילור, טיג’אני נוסלין והאקס הטרי דניאל מלדיני.