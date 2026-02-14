ויניסיוס ב-11 של ריאל לסוסיאדד, אמבפה בספסל

המשחק בין ריאל מדריד לריאל סוסיאדד במסגרת המחזור ה-24 בלה ליגה ייערך הערב (שבת, 22:00, חי בערוץ ONE), כששתי הקבוצות מגיעות עם רצף של 7 משחקי ליגה ללא הפסד. הבלאנקוס מנסים להמשיך במאבק האליפות כשהם נקודה אחת בלבד מהמוליכה ברצלונה, בעוד האורחת מחבל הבאסקים נאבקת להישאר בתמונת הטופ 6 והכרטיסים לאירופה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, אלברו קרראס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ויניסיוס וגונסאלו גרסיה.

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, ג’ון אראמבורו, איגור סובלדיה, ג’ון מרטין, איהן מוניוס, יאנחל הררה, קרלוס סולר, ג’ון גורוצ’אטגי, ווסלי גסובה, פאבלו מרין ומיקל אויארסבאל.

ריאל מדריד מגיעה אחרי ניצחון 0:2 על ולנסיה, שהיה השביעי ברציפות בליגה. ב-4 מהניצחונות האחרונים כבשה בדיוק פעמיים, מה שמעיד על יציבות התקפית לצד קשיחות הגנתית, זאת למרות מכת פציעות בחוליית ההגנה. למעשה, מול ולנסיה אף אחד משחקני הרביעייה האחורית לא היה מעל גיל 22. תחת אלברו ארבלואה הקבוצה ממשיכה להתחבר, והיא ניצחה ב-4 משחקי הבית האחרונים בליגה, נתון שמחזק את הביטחון בברנבאו. עם זאת, ריאל חסרה את ג'וד בלינגהאם ורודריגו הפצועים.

ריאל סוסיאדד ניצחה במחזור הקודם 1:3 את אלצ’ה והשלימה 7 משחקי ליגה ללא הפסד, עם מאזן של 4 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. יחד עם זאת, היא לא רשמה רצף של 8 משחקים ללא הפסד בליגה מאז נובמבר 2021. באמצע השבוע התמודדה בחצי גמר גביע המלך מול אתלטיק בילבאו, וכעת היא מנסה לשפר את מאזן החוץ המאכזב שלה, עם 2 ניצחונות בלבד ב-15 משחקי החוץ האחרונים בליגה, לצד 6 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים.

במפגשים הישירים, ריאל מדריד ניצחה ב-5 העימותים האחרונים בליגה, 3 מהם ללא ספיגה, והפסידה רק פעם אחת ב-18 משחקי הבית האחרונים שלה מול סוסיאדד, עם 14 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. מנגד, סוסיאדד ספגה ב-17 משחקי הליגה האחרונים שלה, הרצף הפעיל הארוך ביותר בליגה הספרדית, ו-8 מ-9 משחקי החוץ האחרונים שלה הסתיימו עם שערים לשתי הקבוצות.