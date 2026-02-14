יום שבת, 14.02.2026 שעה 20:58
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"איבדנו 2 שחקנים דומיננטיים, נאמין ונעבוד קשה"

מאמן ק"ש, שי ברדה, אחרי ה-2:2 מול טבריה: "שמח עבורם ועבור המועדון". חודדה: "הצד החיובי - חזרנו פעמיים מפיגור. ראו מההתחלה שבאנו לנצח פה"

|
שי ברדה (שחר גרוס)
שי ברדה (שחר גרוס)

עירוני קריית שמונה אירחה הערב (שבת) את עירוני טבריה למשחק תחתית לוהט שנגמר ב-2:2 מלא במצבים. המארחת, שרשמה משחק רביעי ללא ניצחון, נמצאת מרחק נקודה אחת בלבד מהפועל ירושלים שמתחת לקו האדום, איבדה יתרון פעמיים לאורך המשחק.

המאמן שי ברדה התייחס למשחק ואמר: "אני חושב שהם הבקיעו גול שאין מה לומר עליו, באחד המצבים הבודדים שלהם, אבל זה המשחק. אדריאן אוגריסה יצא אבל הצלחנו להתאזן וכשיצאנו ללחוץ נראנו הרבה הרבה יותר טוב. הצלחנו להוביל שוב 1:2, אבל זה קורה לנו לא מעט העונה שאנחנו מאבדים נקודות, אבל גם מצד שני אנחנו לא נשברים כשאנחנו בפיגור. היינו חייבים לדעת לקחת את שלוש הנקודות האלו, כי הן היו מאוד חשובות, אבל גם את הנקודה הזאת נדע לחבק ונישאר בצנעה ובאהבה ונמשיך לעבוד קשה". 

ברדה התייחס לעזיבתו של אבו רומי לב"ש לצד ההצלחה המסחררת של יאיר מרדכי, שרשם שער ובישול במשחק: "אני מאוד אוהב את השחקנים הצעירים, אבו רומי היה אחד מהם, יאיר מרדכי הוא כישרון אדיר שאני מקווה עבורו שיגיע כמה רחוק שאפשר. אני אמרתי שבתחילת השנה אנחנו בנינו את הקבוצה על אבו רומי, עליו ועל בילאל שאהין, שיחוו עונה שנייה בליגת העל. אני שמח שהוא עובד קשה, לומד מטעויות. אני חושב שהגרף התקדמות שלו הוא מדהים, שרק ימשיך ככה".

שי ברדה מתפלל (שחר גרוס)שי ברדה מתפלל (שחר גרוס)

עוד הוסיף ברדה: "אני חושב שכל המשחקים השנה הם מאוד חשובים, הסגל שלנו הוא מאוד מאוד קצר. עכשיו גם עם ההרחקה של מור, והפציעה של אדריאן. נצטרך לראות מה אנחנו עושים ואת מי אנחנו מביאים לשיא הכושר בפרק הזמן הקצר הזה. בסופו של דבר לקחו מקריית שמונה שני שחקנים סופר דומיננטיים, אבל אני שמח מאוד עבורם ועבור המועדון. לנו נשאר להאמין ולעבוד קשה וזה הכל". 

מהעבר השני אלירן חודדה וחניכיו צברו שתי נקודות בלבד מ-18 בששת המשחקים האחרונים כשהם רחוקים שלוש נקודות בלבד מהקו האדום. חודד אמר: "אני חושב שהראינו לאורך כל המשחק שבאנו לנצח, היינו מאוד קרובים בסוף עם ההחמצה. אבל שוב קיבלנו שערים רכים מפנדל שלא היינו צריכים לעשות, וממצב נייח בהתחלה”.

אלירן חודדה (שחר גרוס)אלירן חודדה (שחר גרוס)

“זה שוב גולים רכים וקלים שאנחנו סופגים, מונעים מאיתנו לצאת עם שלוש נקודות, אבל צריך להסתכל על הצד החיובי שבאנו וחזרנו פעמיים מפיגור, ושיחקנו כדורגל טוב למרות שזה היה משחק של פלייאוף תחתון עם הרבה אירועים והרבה התקפה. ניקח את הנקודה ונסתכל על השבוע הבא", הוסיף.

חודידה התייחס למפגש מול ריינה במחזור הבא: "ננוח היום ומחר נתחיל להתכונן לריינה, ברור שזה משחק קשה, כל משחק בליגה הוא מאוד קשה. יש לנו עוד 10 גמרי גביע שנצטרך להגיע מוכנים לכל אחד מהם כדי להשאיר את הקבוצה בליגה". 

