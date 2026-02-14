אחרי הסערה ושחזר ישירות ל-11: רונאלדו כבש

סערה גדולה הייתה בתקופה האחרונה בליגה הסעודית בעקבות המחאה של כריסטיאנו רונאלדו, שסירב לשחק במדי אל נאסר בגלל כל נושא ההעברות בליגה והחוסר בחיזוק של הקבוצה. בינתיים, האירוע מאחורי הפורטוגלי והוא חזר היום (שבת) לשחק עם קבוצתו.

הכוכב שב ישירות אל ההרכב הפותח של אל נאסר ורק כעבור 18 דקות הראה שאת החדות הוא לא איבד, כשהעלה את הצהובים-כחולים ל-0:1 נגד אל פאתח. סאדיו מאנה להטט בצד שמאל, הלך לכיוון הקו והעביר רוחב, רונאלדו חיכה ועם רגל ימין בנגיעה בעט לרשת.

זה היה הגול ה-962 של הפנומן הפורטוגלי בקריירה, כאשר המרדף ל-1,000 נמשך. לפני המפגש אל נאסר הייתה עם 49 נקודות, כאשר אל הילאל המוליכה עם 53 ואם CR7 והחברים שלו יאספו שלוש נקודות הם יצמקו את הפער לנקודה אחת בלבד במרוץ האליפות.