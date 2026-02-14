"שיא של אטימות וניתוק": האשמות בין מימר לסכנין

הסערה בבני סכנין מסרבת להירגע, ונראה כי היחסים בין המאמן שרון מימר להנהלת המועדון הגיעו לנקודת אל-חזור. לאחר האירועים הקשים אמש, בהם פוצץ אימון הקבוצה על ידי אוהדים רעולי פנים שניסו לפגוע במימר, נשלחה היום (שבת) הודעה מהנהלת המועדון לצוות המקצועי, שרק הציתה מחדש את הלהבות.

ההנהלה דורשת: "הגיעו לאימון, הנכם תחת חוזה"

במועדון מהמגזר בחרו לשדר "עסקים כרגיל" למרות התיעודים הקשים מהמגרש, ושלחו הודעה למימר ולצוות עוזריו בה נכתב: "שלום לכולם, מחר יש לנו משחק חשוב. מצפה שהצוות המקצועי יעביר את האימון המסכם הקבוע להיום בשעה 15:30 במקצועיות וברצינות המתחייבת וברגישות מירבית לאור המצב הארעי והלא נעים שנקלענו אליו. מבקש שתגיעו שעה לפני האימון ע"מ שנעבד את המצב ביחד, כך שהרובד המקצועי של הקבוצה לא ייפגע במיוחד לפני המשחק החשוב הזה. להזכיר לכם הנכם תחת חוזה עבודה מול המועדון".

עו"ד אמיר כהן תוקף: "הכתובת הייתה על הקיר"

התגובה מצדו של המאמן לא איחרה לבוא. עו"ד אמיר כהן, המייצג את שרון מימר, שיגר מכתב חריף וחסר תקדים להנהלת בני סכנין, בו הוא מטיח בהם האשמות קשות על הפקרת המאמן וזלזול בביטחונו האישי.

עו"ד אמיר כהן (פרטי)

"הודעתכם, המדברת על 'עסקים כרגיל' ודורשת הגעה לאימון בצירוף תזכורת בדבר 'חוזה עבודה', היא שיא של אטימות וניתוק", כתב עו"ד כהן במכתבו והוסיף: "מרשי עבר אירוע אלים, קשה וטראומטי, במסגרתו רעולי פנים פרצו למתחם האימונים , מקום העבודה שאמור להיות מוגן ובטוח – והילכו אימים עליו ועל הצוות המקצועי. לכנות אירוע כזה 'מצב ארעי ולא נעים' הוא עלבון לאינטליגנציה וזלזול בוטה בשלומו הנפשי והפיזי של מרשי".

עורך הדין המשיך ותקף את המחדל האבטחתי: "המועדון כשל כישלון חרוץ בתפקידו הבסיסי כמעסיק. על אף שהכתובת הייתה על הקיר והיה ידוע כי קיימת מתיחות וכי מתוכננת מחאת אוהדים, המועדון לא דאג לאבטחה ראויה ולא מנע את הגעתם של גורמים אלימים ורעולי פנים לתוך המגרש. מדובר במחדל בטיחותי חמור המהווה הפרה יסודית של הסכם העבודה ושל הוראות הדין".

"מה שקרה פה חצה כל גבול"

בסיום המכתב, הבהיר עו"ד כהן כי מימר אינו מתכוון לעבור לסדר היום על האירועים: "כפי שציין מרשי 'מה שקרה פה חצה כל גבול'. לא מדובר ב'משבר מקצועי' שניתן לפתור בשיחה. מדובר באובדן מוחלט של הביטחון האישי. דרישתכם כי יתייצב לאימון תחת איום חוזי, יממה לאחר שהופקר לגורלו מול המון אלים, היא התנהלות חסרת תום לב באופן קיצוני".

שרון מימר (חג'אג' רחאל)

"למען הסר ספק", סיכם כהן, "האירועים האלימים וחוסר היכולת (או הרצון) של המועדון להבטיח את שלומו של מרשי, הם אלו המהווים הפרה בוטה של חוזה העבודה. מי שאינו מסוגל לספק סביבת עבודה בטוחה, אינו יכול לנופף בסעיפי 'מקצועיות ורצינות' כלפי העובד המותקף. מרשי אינו רואה דרך חזרה בנסיבות שנוצרו".

"טרור ספורטיבי": ארגון המאמנים בגיבוי חסר תקדים למימר

בארגון הגיבו בחריפות לאירועים בסכנין ותמכו בעזיבת המאמן: "האחריות על המועדון, שום חוזה לא תקף כשחיי מאמן בסכנה. לא נשלים עם מצב שבו מאמן הופך לשק חבטות".

בעקבות אירועי האלימות הקשים אמש במתחם האימונים של בני סכנין, במהלכם הותקפו שרון מימר וצוותו על ידי עשרות רעולי פנים, ארגון מאמני הכדורגל בישראל יוצא למתקפה חזיתית. בארגון לא חסכו במילים קשות כלפי התנהלות המועדון והבהירו כי הם מעניקים גיבוי מלא להחלטתו של המאמן לסיים את תפקידו לאלתר.

צחי נהרדע, מנכ"ל הארגון, מציין: "ארגון מאמני הכדורגל בישראל מביע זעזוע עמוק ושאט נפש מהאירועים החמורים שהתרחשו אמש במתחם האימונים של בני סכנין, במהלכם הותקף המאמן שרון מימר והצוות המקצועי על ידי עשרות רעולי פנים. לא מדובר ב'מחאת אוהדים', אלא בטרור ספורטיבי לכל דבר ועניין”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

עוד מנהרדע: “אנו רואים בחומרה את העובדה שגורמים אלימים חדרו למתחם האימונים. האחריות על ביטחון המאמנים מוטלת באופן בלעדי על המועדון. ארגון המאמנים מעניק גיבוי מלא ומוחלט להחלטתו של שרון מימר לעזוב את המועדון. שום חוזה עבודה אינו תקף ברגע שחייו ושלומו של המאמן בסכנה”.

לסיכום: “הניסיון לצייר את המצב כ'אירוע ארעי' הוא זלזול בכלל מאמני הכדורגל בישראל. לא נשלים עם מצב שבו מאמן הופך ל'שק חבטות' ונדרש להמשיך לעבוד תחת איומים ופחד. אנו קוראים לכל הגורמים הרלוונטיים להתערב באופן מידי ולהפעיל סנקציות כבדות כנגד כל מועדון שלא יבטיח את שלום צוותי האימון. שרון, אנחנו איתך לאורך כל הדרך".