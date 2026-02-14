יום שבת, 14.02.2026 שעה 20:56
כדורגל ישראלי

לביא פתח בניצחון מאצ'ידה, דוד עלה כמחליף

הקשר הוחלף בדקה ה-46 במצב של 2:2 מול מיטו, קבוצתו ניצחה 2:4 בפנדלים. דוד נכנס בדקה ה-83 בהפסד של יוקוהומה לקאשימה. הפסד לאבו פאני וקניקובסקי

|
נטע לביא במאצ'ידה (IMAGO)
נטע לביא במאצ'ידה (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם מתקרבים לשלבי ההכרעה של העונה ככל שהזמן עובר, כאשר גם הלגיונרים שלנו ממשיכים לנסות לייצג בכבוד ולעזור לקבוצות שלהן לעמוד במטרות השונות, כאשר גם היום (שבת) כמה מהם שיחקו.

# עם פתיחת היום, נטע לביא עלה בהרכב מאצ’ידה נגד מיטו, ושיחק במשך מחצית אחת, בסיומה התוצאה עמדה על 2:2. בסיום, קבוצתו הצליחה לנצח 2:4 בפנדלים ולעלות למקום הראשון בטבלת הליגה היפנית.

# נציג נוסף ביפן, דין דוד, עלה כמחליף בדקה ה-83 כאשר קבוצתו, יוקוהמה מארינוס הייתה בפיגור 1:0 אך הוא הצליח לסייע לחבריו לחזור למשחק, כשהיא עדיין עם 0 נקודות אחרי שני משחקים.

דין דוד ביוקוהומה (IMAGO)דין דוד ביוקוהומה (IMAGO)

מוחמד אבו פאני וגבי קניקובסקי, המשתפים פעולה בפרנצווארוש, פתחו יחדיו בקישור של האלופה ההונגרית ואף ראו את בנצ’ה אוטווש מוצא את הרשת, אבל הרחקה של שחקן הגנה הובילה להתפרקות במחצית השנייה, במשחק שנגמר ב-3:1 לז’לגרסאגי. אבו פאני הוחלף במצב של 1:1 בדקה ה-68, קניקובסקי בדקה ה-83 כשהתוצאה עוד נותרה בעינה.

# בצ’כיה, יונתן מולדר השלים 90 דקות בסלובאצקו, שלא מצליחה להתרומם מהתחתית, כשהיא ממוקמת במקום ה-15 מתוך 16. על אף משחק טוב מצידו, הקבוצה שלו הפסידה 2:1 לבוהמיינס.

# בליגה השלישית בספרד, בה משחק תמיר גלזר, הקשר השלים משחק מלא במדי קבוצתו החדשה ארנאס, אבל לרוע מזלו קבוצתו ספגה שער בדקה ה-93 שהעניק ליריבה פונפרדינה את שלוש הנקודות. בדקה ה-90+9, הוא גם ספג כרטיס צהוב.

# אחרי עזיבתו של תאי עבד לספרד, נותר לנו נציג אחד בליגה השנייה בהולנד. יובל רנון, שחקנה של ויטסה, עלה כמחליף בדקה ה-86 כשקבוצתו פיגרה 2:1 מול ונלו, ודקה מאוחר יותר חבריו הצליחו למצוא את השוויון במשחק שהסתיים ב-2:2.

