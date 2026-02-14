יום שבת, 14.02.2026 שעה 20:58
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5719-8222באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4528-4722הופנהיים3
3927-4321באייר לברקוזן4
3928-4021לייפציג5
3928-3821שטוטגרט6
3146-4422איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2531-2421המבורג9
2537-2822אוניון ברלין10
2334-3021פ.צ. קלן11
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך12
2239-2421אוגסבורג13
2137-2522מיינץ14
1944-2921וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1347-1921היידנהיים18

שער 500 בקריירה לקיין, 0:3 לבאיירן על ברמן

החבורה של קומפני שמה מאחוריה את התקופה הפחות טובה וחיברה ניצחון 2 ברציפות, צמד לקיין, גורצקה כבש את ה-3. גם הופנהיים ולברקוזן השיגו 3 נקודות

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-22 בבונדסליגה המשיך היום (שבת) בכל הכוח, כשלאחר הניצחון של דורטמונד ביום שישי, יריבתה למרוץ האליפות והמוליכה, באיירן מינכן, השיגה ניצחון 0:3 על ורדר ברמן. גם הופנהיים מהצמרת ניצחה עם 0:3 על פרייבורג, 0:4 לבאייר לברקוזן על סט. פאולי, פרנקפורט גברה 0:3 על מנשנגלדבאך ואוניון ברלין נכנעה 3:2 להמבורג.

ורדר ברמן – באיירן מינכן 3:0

אחרי שרשמה שני משחרים רצופים ללא ניצחון, עם הפסד ותיקו, הבווארים השיגו שלוש נקודות במשחק השני ברצף, עם שלישייה קלילה מול הירוקים. הארין קיין הבקיע את הראשון עם פנדל מוצלח בדקה ה-22, ואף השלים צמד 3 דקות לאחר מכן מבישול של לואיס דיאז הנהדר. לאון גורצקה הבקיע את השלישי בדקה ה-70 וקבע את תוצאת המשחק, כשבאיירן מחזירה את הפער מדורטמונד השנייה ל-6 נקודות. ברמן לעומתה, נותרה מתחת לקו האדום והיא מסובכת במאבקי הירידה. החלוץ האנגלי ממשיך בקצב הכיבושים האדיר שלו עם שער מספר 500 בקרירה.

הארי קיין חוגג (IMAGO)הארי קיין חוגג (IMAGO)

הופנהיים – פרייבורג 0:3

הכחולים לבנים ממשיכים להיות המרעננת הרשמית של הליגה הגרמנית, כשהיא אספה עוד שלוש נקודות שביססו אותה במקום ה-3 בטבלה. פיסניק אסלאני הבקיע את השביעי שלו העונה בדקה ה-46 מבישול של ולדימיר קופאל הבלתי נגמר, שהוסיף אף בישול נוסף 5 דקות לאחר מכן אוזאן קאבאק שהכפיל את היתרון של המארחת. ולנטין ג’נדרי כבש את האחרון בדקה ה-95 וקבע את תוצאת הסיום. ההפסד של פרייבורג הוריד אותה למקום ה-8, והיא מתרחקת מהמקומות המובילים לאירופה.

שחקני הופנהיים חוגגים (IMAGO)שחקני הופנהיים חוגגים (IMAGO)

באייר לברקוזן – סט. פאולי 0:4

החבורה של קספר יולמן עם תצוגה נהדרת מול הקבוצה מהתחתית והיא חזק במרוץ על הכרטיס לליגת האלופות. ניקולה ואסילי ופטריק שיק כבשו שני שערים בשתי דקות במחצית הראשונה והכתיבו את הטון כבר מהפתיחה. אדמונה טאפסובה כבש את השליש וארנסט פוקו השלים את החגיגה עם הרביעי בדקה ה-78. לברקוזן מתבססת במקום הרביעי, מרחק של חמש נקודות מהופנהיים השלישית, בעוד שסט. פאולי עדיין במקום ה-17 המוביל לירידת ליגה.

שחקני באייר לברקוזן מתחבקים (IMAGO)שחקני באייר לברקוזן מתחבקים (IMAGO)

פרנקפורט – בורוסיה מנשנגלדבאך 0:3

החניכים של אלברט ריירה עקפו עם הניצחון על השחורים לבנים את פרייבורג בטבלה, ועלו למקום ה-7. נתנאל בראון הבקיע בדקה ה-24 ויצ’גהויאהב הכפיל 10 דקות לאחר מכן. אנסגאר קנאוף קבע את תוצאות המשחק בדקה ה-75 עם השלישי. מנשנגלדבאך נותרה במקום ה-12 בטבלה בלבד.

אנסגאר קנאוף חוגג (IMAGO)אנסגאר קנאוף חוגג (IMAGO)

תוצאות נוספות

המבורג – אוניון ברלין 2:3

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */