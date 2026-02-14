שער 500 בקריירה לקיין, 0:3 לבאיירן על ברמן

המחזור ה-22 בבונדסליגה המשיך היום (שבת) בכל הכוח, כשלאחר הניצחון של דורטמונד ביום שישי, יריבתה למרוץ האליפות והמוליכה, באיירן מינכן, השיגה ניצחון 0:3 על ורדר ברמן. גם הופנהיים מהצמרת ניצחה עם 0:3 על פרייבורג, 0:4 לבאייר לברקוזן על סט. פאולי, פרנקפורט גברה 0:3 על מנשנגלדבאך ואוניון ברלין נכנעה 3:2 להמבורג.

ורדר ברמן – באיירן מינכן 3:0

אחרי שרשמה שני משחרים רצופים ללא ניצחון, עם הפסד ותיקו, הבווארים השיגו שלוש נקודות במשחק השני ברצף, עם שלישייה קלילה מול הירוקים. הארין קיין הבקיע את הראשון עם פנדל מוצלח בדקה ה-22, ואף השלים צמד 3 דקות לאחר מכן מבישול של לואיס דיאז הנהדר. לאון גורצקה הבקיע את השלישי בדקה ה-70 וקבע את תוצאת המשחק, כשבאיירן מחזירה את הפער מדורטמונד השנייה ל-6 נקודות. ברמן לעומתה, נותרה מתחת לקו האדום והיא מסובכת במאבקי הירידה. החלוץ האנגלי ממשיך בקצב הכיבושים האדיר שלו עם שער מספר 500 בקרירה.

הארי קיין חוגג (IMAGO)

הופנהיים – פרייבורג 0:3

הכחולים לבנים ממשיכים להיות המרעננת הרשמית של הליגה הגרמנית, כשהיא אספה עוד שלוש נקודות שביססו אותה במקום ה-3 בטבלה. פיסניק אסלאני הבקיע את השביעי שלו העונה בדקה ה-46 מבישול של ולדימיר קופאל הבלתי נגמר, שהוסיף אף בישול נוסף 5 דקות לאחר מכן אוזאן קאבאק שהכפיל את היתרון של המארחת. ולנטין ג’נדרי כבש את האחרון בדקה ה-95 וקבע את תוצאת הסיום. ההפסד של פרייבורג הוריד אותה למקום ה-8, והיא מתרחקת מהמקומות המובילים לאירופה.

שחקני הופנהיים חוגגים (IMAGO)

באייר לברקוזן – סט. פאולי 0:4

החבורה של קספר יולמן עם תצוגה נהדרת מול הקבוצה מהתחתית והיא חזק במרוץ על הכרטיס לליגת האלופות. ניקולה ואסילי ופטריק שיק כבשו שני שערים בשתי דקות במחצית הראשונה והכתיבו את הטון כבר מהפתיחה. אדמונה טאפסובה כבש את השליש וארנסט פוקו השלים את החגיגה עם הרביעי בדקה ה-78. לברקוזן מתבססת במקום הרביעי, מרחק של חמש נקודות מהופנהיים השלישית, בעוד שסט. פאולי עדיין במקום ה-17 המוביל לירידת ליגה.

שחקני באייר לברקוזן מתחבקים (IMAGO)

פרנקפורט – בורוסיה מנשנגלדבאך 0:3

החניכים של אלברט ריירה עקפו עם הניצחון על השחורים לבנים את פרייבורג בטבלה, ועלו למקום ה-7. נתנאל בראון הבקיע בדקה ה-24 ויצ’גהויאהב הכפיל 10 דקות לאחר מכן. אנסגאר קנאוף קבע את תוצאות המשחק בדקה ה-75 עם השלישי. מנשנגלדבאך נותרה במקום ה-12 בטבלה בלבד.

אנסגאר קנאוף חוגג (IMAGO)

תוצאות נוספות

המבורג – אוניון ברלין 2:3