0:2 לסיטי על סלפורד, פרץ לא שותף בגביע

הליגה האנגלית יצאה לפגרה קצרה, וקיבלנו היום (שבת) את משחקי הסיבוב הרביעי של ה-FA Cup, כשבמוקד, מנצ’סטר סיטי ניצחה 0:2 קליל את סלפורד סיטי. מוקדם יותר, ווסטהאם גברה 0:1 על בארטון.

מנצ’סטר סיטי – סלפורד סיטי 0:2

החבורה של פפ גווארדיולה כמובן עלתה עם לא מעט רוטציות, כשהיא לא התקשתה במיוחד בביתה ועשתה את העבודה הודות לשער עצמי של אלפי דורינגטון (6’) וגול בכורה של הבלם מארק גואהי (81’).

סאות’המטפון – לסטר 1:2

אחרי שהשלימה ניצחון על השועלים בליגה, הקדושים השלימו “דאבל” בשבוע אחד. אחרי מחצית שהייתה בדרך לתוצאה מאופסת, קייל לארין נשלח לנקודה הלבנה ומשם לא התבלבל. אוליבר סקיפ השווה בדקה ה-52 ושלח את ההתמודדות להארכה, שם ג’יימס ברי קבע את המילה האחרונה בדקה ה-109 ושלח את המארחת לשמינית הגמר.

בארטון – ווסטהאם 1:0

על אף שהם מתקשים במיוחד בפרמייר ליג, לא הרבה היו חושבים שקבוצה מהליגה השלישית בטיבה באנגליה תעשה יותר מדי בעיות לפטישים, אך כך היה, והם הצליחו להשיג את הניצחון רק בתוך ההארכה, משער בודד של קרשנסיו סאמרוויל.

ברנלי – מנספילד 2:1

מפח נפש עצום לקלארטס, שסיימו את דרכם בגביע מוקדם מהצפוי אחרי שהיו חלק מסנסציה אדירה, כשהפסידו בביתם לקבוצה מהליגה השלישית. ג’וש לורן דווקא נתן את היתרון למארחת, שהייתה בטוחה שהיא בדרך לשמינית, אך גוילם של ריס אוטס (53’) ולואיס ריד (80’) גילו לאנגליה סינדרלה חדשה.

תוצאות נוספות

נוריץ’ – ווסט ברומיץ’ 1:3