כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2246-2622עירוני טבריה11
2040-3122עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

אחרי הסערה: עבאס סואן מאמן זמני בסכנין

בשל "התפטרותו" של מימר בגלל התפרעויות האוהדים, שחקן העבר יעמוד על הקווים יחד עם מאמן הנוער, רשיד טרביה: "מקווים שמימר יחזור ויסיים את העונה"

שחקני בני סכנין בשיחה אחרונה לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)

בבני סכנין מנסים להחזיר את השקט אחרי האימון הסוער אתמול, אשר בעקבותיו שרון מימר, שהרגיש מאוים והחליט שלא להגיע לאימוני הקבוצה, עזב את המועדון. מי שניהל היום את האימון המסכם לקראת המשחק מחר מול מכבי חיפה היה שחקן העבר, עבאס סואן, יחד עם מאמן הנוער, רשיד טרביה.  

באסיפת הקבוצה ההנהלה גינתה את אירועי אתמול מתוך תקווה ורצון ששרון מימר יחזור לעמוד על הקווים לפחות עד תום העונה. יו”ר הקבוצה אבו יונס אמר: "מה שקרה אתמול זה דבר שאנחנו מצטערים עליו. זה לא היה אמור להיות ומקווים שמימר יחזור בו כי אנחנו רוצים שיסיים את העונה כמו שצריך".

המנכ"ל יוסף בדארנה דיבר גם על הנושא: "הקבוצה היא סמל לדו קיום. אנחנו מגנים מה שקרה ומקווים שמימר יחזור בו מהתפטרותו ונוכל לסיים את העונה ביחד".

המאמן הטרי, עבאס סואן הוסיף: “נתכונן למשחק מול מכבי חיפה ונעשה את המקסימום בשביל העיר והקבוצה". בפן המקצועי, הקשר עומר אבוהב יחזור לקישור של הקבוצה למשחק הקרוב נגד הירוקים.

