"פחדתי מלינץ' מאוהדים רעולי פנים בשרשראות"

זעזוע בבני סכנין: לאחר שאימון הקבוצה פוצץ אתמול (שישי) כתוצאה מפריצת קומץ אוהדים שניסה לתקוף את שרון מימר, המאמן חווה טראומה קשה. בשיחות סגורות עם עורך דינו, אמיר כהן, שחזר מימר את דקות האימה שעברו עליו ועל צוותו במגרש.

"יש תחושה שהוא היה בסכנה ממשית, היה בו פחד מלינץ' על ידי אותם אוהדים רעולי פנים," מסר עו"ד כהן. לדברי המאמן, האוהדים נכנסו למתחם כשהם חמושים בשרשראות ובאלות. בסביבתו של מימר מתקשים לעכל את האירוע: "לא יעלה על הדעת שמאמן מוערך, שהתחיל את העונה בחוסר וודאות בבני סכנין והביא אותם מרחק פסיעה מהפלייאוף העליון, יחווה אלימות כזו".

עוד הוסיף עו"ד כהן כי האירוע כואב שבעתיים לאור העובדה שרק לפני כשבועיים הגיע מימר להביע תמיכה באוהל המחאה שהוקם למאבק באלימות בחברה הערבית: "לא ייתכן ששבועיים לאחר מכן, הוא זה שסובל מאותה אלימות שבוצעה על ידי קומץ אוהדים".

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

"במהלך האירוע, חברי הצוות המקצועי הופרדו זה מזה בחדרים שונים, עד שהמשטרה הגיעה למקום והבריחה אותם מהמתחם בבטחה. היום הגיע מימר לבית הכנסת, שם בירך את ‘ברכת הגומל’ בעקבות הצלתו מהאירוע".

השבעה באוקטובר הוזכר, אבו יונס פועל בנושא

"יו"ר המועדון, מוחמד אבו יונס, שוחח אישית עם עו"ד כהן. בשיחות בין הצדדים הוזכר אירועי השבעה באוקטובר כאירוע מכונן המשפיע על הרגישות הציבורית, ועל אף הודעת הגינוי הרשמית של בני סכנין ודבריו של אבו יונס, בצוות של המאמן לא עוברים לסדר היום. "אי אפשר להתעלם מחומרת העבירות ומהאירוע ששרון עבר. קשה לצפות מאדם שעבר טראומה כל כך קשה לפני כניסת השבת להתנהג כאילו כלום לא קרה".

"אבו יונס עצמו ער לחומרת המצב ולא ממעיט בנזק הגדול שגרם אותו קומץ הן לנפשו של המאמן והן לשמה של הקבוצה. נכון לרגע זה, מימר אינו מוכן לשמוע על אופציה של חזרה לאימונים: "הוא עבר טראומה שאין לתאר. שום התנצלות לא תרפא כרגע את הפצעים שהמאמן והצוות שלו חוו. זה חוצה את גבולות הספורט ומשטרת ישראל חייבת לטפל בכך בחומרה, לצד גינוי מלא מצד ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגות".