הקרב על אירופה: 2:2 דרמטי לסלטה ויגו ואספניול

המחזור ה-24 בליגה הספרדית יצא לו לדרך כבר אתמול, אך היום (שבת) הוא נמשך והחל עם המשחק המוקדם, בו סלטה ויגו ואספניול נפרדו ב-2:2 דרמטי בקרב על אירופה. בהמשך, חטאפה תארח את ויאריאל (17:15, שידור חי בערוץ ONE) ואלאבס תתארח אצל סביליה (19:30, שידור חי בערוץ ONE).

אספניול – סלטה ויגו 2:2

הפכפך ודרמטי: אספניול וסלטה נפרדות ב-2:2

לפני המפגש מארחת הייתה במקום השביעי והקטלונים במקום השישי, שמוביל לקונרפנס ליג, כשנקודה אחת הפרידה ביניהן, והמצב נותר דומה אחרי משחק דרמטי מאוד. טייריס דולאן כבר חשב שהוא נותן ניצחון בדקה ה-86, אבל בורחה איגלסיאס חתם בדקה ה-93. פראן ז’וטגלה כבש ראשון, קיקה גארסיה איזן ובסופו של דבר שתי הקבוצות לא הצליחו לרשום ניצחון אחרי תקופה ארוכה, אבל התכולים במקום ה-7 עם 34 נק’ והמארחת עם 35, מקום מעליה.