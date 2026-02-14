יום שבת, 14.02.2026 שעה 18:46
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2538-3023סביליה1
2529-2023אלאבס2
2437-2823מיורקה3
2337-2323ולנסיה4
2230-1822ראיו וייקאנו5
1838-2622לבאנטה6
1634-1222אוביידו7

הקרב על אירופה: 2:2 דרמטי לסלטה ויגו ואספניול

בקרב ישיר על המקום ה-6 וששני הצדדים בכושר רע, דולאן (86') כבר חשב שהוא נתן ניצחון, אבל איגלסיאס (93') חתם. ז'וטגלה כבש ראשון, גארסיה איזן

בורחה איגלסיאס עם הכדור (La Liga)
בורחה איגלסיאס עם הכדור (La Liga)

המחזור ה-24 בליגה הספרדית יצא לו לדרך כבר אתמול, אך היום (שבת) הוא נמשך והחל עם המשחק המוקדם, בו סלטה ויגו ואספניול נפרדו ב-2:2 דרמטי בקרב על אירופה. בהמשך, חטאפה תארח את ויאריאל (17:15, שידור חי בערוץ ONE) ואלאבס תתארח אצל סביליה (19:30, שידור חי בערוץ ONE).

אספניול – סלטה ויגו 2:2

הפכפך ודרמטי: אספניול וסלטה נפרדות ב-2:2

לפני המפגש מארחת הייתה במקום השביעי והקטלונים במקום השישי, שמוביל לקונרפנס ליג, כשנקודה אחת הפרידה ביניהן, והמצב נותר דומה אחרי משחק דרמטי מאוד. טייריס דולאן כבר חשב שהוא נותן ניצחון בדקה ה-86, אבל בורחה איגלסיאס חתם בדקה ה-93. פראן ז’וטגלה כבש ראשון, קיקה גארסיה איזן ובסופו של דבר שתי הקבוצות לא הצליחו לרשום ניצחון אחרי תקופה ארוכה, אבל התכולים במקום ה-7 עם 34 נק’ והמארחת עם 35, מקום מעליה.

