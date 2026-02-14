יום שבת, 14.02.2026 שעה 17:46
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2339-2923הפועל חיפה9
2342-2722מ.ס אשדוד10
2246-2622עירוני טבריה11
2040-3122עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

מרדכי ואוגריסה בהרכב ק"ש, חדידה בטבריה

פאצ'קו ישלים את ההתקפה של שי ברדה ב-17:30, מוסא, בנבנישתי ומרטינס בקישור, דרוויש, דרעי, נמניה ושולמייסטר בהגנה. באצ'ו וקלטינס יפתחו מנגד

|
יאיר מרדכי (חג'אג' רחאל)
יאיר מרדכי (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-23 של ליגת העל יימשך הערב (שבת, 17:30) עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון מרים בנתניה. עירוני קריית שמונה ועירוני טבריה ייפגשו לקרב תחתית חם, שמי שמפסידה בו עלולה להסתבך בגדול בקרב על הירידה.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, ליאל דרעי, נמניה ליוביסבלייביץ’, איציק שולמייסטר, כריסטיאן מרטינס, אופיר בנבנישתי, עלי מוסא, פרננדו פאצ’קו, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, הארון שפסו, סאמביניה, דניאל גולאני, דוד קלטינס, ניב גוטליב, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה וסטניסלב בילנקי.

שי ברדה (שחר גרוס)שי ברדה (שחר גרוס)

שתי הקבוצות צמודות, כאשר קריית שמונה עם 20 נקודות ובשוויון נקודות עם הפועל ירושלים, במקום שמוביל לירידת ליגה בסיום העונה. ניצחון והחבורה של שי ברדה תעקוף את היריבה שלה על הדשא, וזה מבלי להתעסק בעונש שטבריה עלולה לקבל בבית הדין.

מנגד, אלירן חודדה והשחקנים שלו לא זוכרים את טעם הניצחון והם עם 22 נקודות. במחזור הקודם הם הפסידו להפועל ת”א, לפני זה למכבי חיפה, ובגדול הם לא רשמו שלוש נקודות דווקא מאז אותו 0:4 גדול על מכבי נתניה בתחילת חודש ינואר.

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

המשחק בסיבוב הראשון סיפק דרמה גדולה וחגיגת שערים, כאשר בסיום ההתמודדות לוח התוצאות הראה 2:3 לקריית שמונה בחוץ. אדריאן אוגריסה כבש צמד ויאיר מרדכי הוסיף אצל המנצחת, כשבצד השני גיא חדידה ומוחמד אוסמן רק הצליחו לצמק.

/* LAST / NEXT ROUNDs */