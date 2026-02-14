יום שבת, 14.02.2026 שעה 16:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

חולון הודיעה על עזיבת דריק וולטון ג'וניור

הסגולים נפרדים מהגארד "בהחלטה משותפת ע"י ההנהלה, המאמן והשחקן לאחר פגישה בין הצדדים". הוא עוזב אחרי 5 חודשים, בהם קלע 11.9 נק' בממוצע בליגה

|
טוני דגלאס ודריק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)
טוני דגלאס ודריק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)

הפועל חולון הודיעה היום (שבת) בצהריים על סיום דרכו של דריק וולטון ג'וניור: “ההחלטה התקבלה במשותף על ידי הנהלת המועדון, מאמן הקבוצה והשחקן לאחר פגישה שהתקיימה בין הצדדים".

בחולון הוסיפו: "במועדון פועלים למציאת חלופה בהקדם האפשרי, הן בגזרה המקומית והן בגזרת הזרים, על מנת להתחרות בצורה הטובה ביותר בחלקה האחרון של העונה".

ההחלטה הזו מגיעה לאחר ההדחה המאכזבת של חולון מליגת האלופות של פיב”א לאחרונה. הסגולים שנמצאת במקום השישי בליגת העל עם מאזן 7:9, ניסו לעורר זעזוע עם פיטוריו של יואב שמיר ומינויו של פרדראג קרוניץ’ למאמן לפני פחות משבוע.

הממוצעים של וולטון

וולטון (30, 1.83) הגיע לחולון בחודש ספטמבר והעמיד העונה ממוצעים של 11.9 נקודות, 6.4 אסיסטים ו-3.5 ריבאונדים ב-14 משחקים בליגת העל. משחק השיא שלו היה בניצחון על הפועל ב"ש במחזור השישי, בו קלע 25 נקודות.

