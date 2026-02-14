חולון הודיעה על עזיבת דריק וולטון ג'וניור

הפועל חולון הודיעה היום (שבת) בצהריים על סיום דרכו של דריק וולטון ג'וניור: “ההחלטה התקבלה במשותף על ידי הנהלת המועדון, מאמן הקבוצה והשחקן לאחר פגישה שהתקיימה בין הצדדים".

בחולון הוסיפו: "במועדון פועלים למציאת חלופה בהקדם האפשרי, הן בגזרה המקומית והן בגזרת הזרים, על מנת להתחרות בצורה הטובה ביותר בחלקה האחרון של העונה".

ההחלטה הזו מגיעה לאחר ההדחה המאכזבת של חולון מליגת האלופות של פיב”א לאחרונה. הסגולים שנמצאת במקום השישי בליגת העל עם מאזן 7:9, ניסו לעורר זעזוע עם פיטוריו של יואב שמיר ומינויו של פרדראג קרוניץ’ למאמן לפני פחות משבוע.

הממוצעים של וולטון

וולטון (30, 1.83) הגיע לחולון בחודש ספטמבר והעמיד העונה ממוצעים של 11.9 נקודות, 6.4 אסיסטים ו-3.5 ריבאונדים ב-14 משחקים בליגת העל. משחק השיא שלו היה בניצחון על הפועל ב"ש במחזור השישי, בו קלע 25 נקודות.