בברצלונה כבר סופרים את הימים לקראת גומלין חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד שייערך ב-3 במרץ בקאמפ נואו. אחרי התבוסה 4:0 במשחק הראשון, בגומלין נראה קאמבק ענק או הדחה מפתיעה.

במועדון מבינים שמעבר להיבט המקצועי, כל פרט קטן עשוי להכריע, ובראש ובראשונה האצטדיון. המטרה הייתה להגדיל את תכולת הקהל ל-62 אלף צופים במסגרת השלב השלישי של פתיחת האצטדיון מחדש, צעד שיכול היה להעניק דחיפה משמעותית בניסיון למחוק את הפער.

בלי רישיון - ובלי 17 אלף אוהדים נוספים?

אלא שכאן מתחילות הבעיות. בברצלונה קיוו לקבל את האישורים העירוניים כבר לקראת משחק הליגה הקרוב מול לבאנטה, אך ההיתרים טרם התקבלו. גם לקראת המפגש הבא בבית מול ויאריאל (28 בפברואר) לא צפוי שינוי.

על פי ההערכות, גם למשחק הגומלין מול אתלטיקו ב-3 במרץ לא תתקבל האשרה להגדלת התכולה. המשמעות: האצטדיון יישאר עם קיבולת של כ-45 אלף מקומות בלבד - כ-17 אלף פחות מהתכנון. עבור משחק שבו האווירה אמורה להיות גורם מכריע בניסיון להשיג ארבעה שערים לפחות, מדובר בפער קריטי. “עיריית ברצלונה מאחדת כוחות עם אתלטיקו”, נכתב בעיתון ‘מארקה’ המדרידאי.

אחד הסמלים לכך הוא יציע ה"גול נורד" (השער הצפוני), שנותר ריק במשחקים האחרונים פשוט כי הוא עדיין לא נפתח לקהל. במועדון מאמינים שמילויו יכול היה לשנות את התחושה ביציעים ולהעניק דחיפה אמיתית לשחקנים. בברצלונה לא מסתירים את התסכול מהעיכוב בקבלת האישורים, במיוחד כשמדובר במשחק בעל חשיבות עצומה למועדון ולעיר כולה.

כעת, לפני הקרב מול הקולצ’ונרוס, השאלה אינה רק איך מוחקים פיגור של ארבעה שערים – אלא גם כמה אוהדים יוכלו להיות שם כדי לדחוף את הקאמבק ההיסטורי. כמובן שבברצלונה זוכרים היטב את הקאמבק המפורסם מול פ.ס.ז’ עם 1:6 בגומלין בליגת האלופות, אבל בין כל ההבדלים בין אז להיום צריך לזכור שבזמנו האצטדיון היה מלא עד אפס מקום.