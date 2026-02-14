בכורה לבנסון בהרכב, גם מלמד וגורה בהתקפה

מכבי חיפה השלימה את ההכנות לקראת משחקה מחר (ראשון, 20:15) בסמי עופר מול בני סכנין. המטרה לחזור למסלול הניצחונות אחרי תוצאת התיקו המאכזבת מול הפועל ירושלים.

המאמן ברק בכר שם במהלך השבוע דגש על משחק ההגנה. ליסב עיסאת שהאריך חוזהו עד 2029 ימשיך במרכז ההגנה יחד עם עבדולאי סק. פועל יוצא מזה ששון גולדברג ימשיך בספסל. ינון פיינגזיכט יפתח כמגן שמאלי.

אגב, טומי ציצואשוילי שהגיע רק אתמול לאימון הראשון לא בסגל, כמו ניב גבאי. מנואל בנסון יפתח לראשונה בהרכב וישלים חלק קדמי מעניין עם גיא מלמד וקנג'י גורה. בקישור, נבות רטנר ימשיך על חשבון פיטר אגבה.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

חזיזה חוזר, שטייפמן ויובאנוביץ’ בסגל

לסגל חוזר דולב חזיזה שאמור להשתלב במהלך המשחק. נועם שטייפמן זומן לסגל, כמו גם ג'ורג'ה יובאנוביץ'. סוף פודגוראנו החליט להישאר עד תום העונה מחוץ לסגל, ונראה שהמגמה הזאת תהיה גם בהמשך.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.