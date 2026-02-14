יום שבת, 14.02.2026 שעה 13:48
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2039-2822הפועל חיפה12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

בכורה לתורג'מן וז'ופאריץ' בהרכב הפועל חיפה

גם אלטונשווילי, סבג ופורת עיאש יעלו ב-11 של סילבס ב-15:00. בצד השני, אמיין ודרור ניר יעלו אצל הפועל פ"ת, כשפרץ יפתח גם עם רועי דוד וקליי

|
איתי רק, אלון תורג'מן וחיים סילבס (עמרי שטיין)
איתי רק, אלון תורג'מן וחיים סילבס (עמרי שטיין)

המחזור ה-23 בליגת העל יצא לדרך כבר אתמול בשישי בצהריים כשהפועל ת”א ניצחה, אבל אנחנו תמיד בעד יותר משחקים בצהריים וגם כעת יש אחד כזה. הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל חיפה למפגש מסקרן במיוחד באצטדיון שלמה ביטוח, במשחק הראשון של יום שבת במחזור הזה.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, בוני אמיין, תומר אלטמן, רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומרק קוסטה.

הרכב הפועל חיפה: יואב גראפי, דור מלול, איבן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, דריו ז'ופאריץ', סאנה גומז, סנדרו אלטונשווילי, נאור סבג, אניס פורת עיאש, אלון תורג'מן, לירן רוטמן.

המלאבסים הם אולי הקבוצה הכי מרעננת בליגה, והם יודעים שהפלייאוף העליון הוא דבר שאפשר להשיג. שלוש נקודות נגד הצפוניים ישים אותם בעמדה נהדרת לעשות זאת, כאשר באופן כללי עומר פרץ והשחקנים שלו עם שני ניצחונות ברציפות ורוצים להלחיץ קצת את סכנין ונתניה.

מהצד השני, החבורה מהכרמל בצרות גדולות מאוד כשהיא בשוויון עם הפועל ירושלים במקום שמוביל לירידת ליגה, והיא לא זוכרת כבר את טעם הניצחון. גם מאז ההגעה של חיים סילבס הקבוצה טרם ניצחה, אבל היא רשמה חודש ינואר מרשים במיוחד והמאמן ינסה להיעזר בחדשים כדי לצאת לתקופה טובה.

אנחנו אוהבים גולים, אז אין לנו בעיה גם שהמפגש הזה יסתיים כמו הקודם בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון. כשהפועל חיפה אירחה את הפועל פתח תקווה בסמי עופר, זה נגמר ב-2:2 גדול אחרי צמד של ג’בון איסט, שכבר לא בקבוצה, ושערים של יונתן כהן ורועי דוד בצד של הכחולים.

