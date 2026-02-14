יום שבת, 14.02.2026 שעה 22:59
יום שבת, 14/02/2026, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 25
יובנטוס
דקה 53
1 1
שופט: פדריקו לה פנה
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3325-2625לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20
מערכת ONE | 14/02/2026 21:45
אינטר ויובנטוס נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-25 בליגה האיטלקית, בדרבי ד'איטליה ה-255 במספר. המוליכה מארחת את אחת היריבות הגדולות שלה לקרב צמרת טעון, כשאינטר רוצה לעשות צעד נוסף לעבר האליפות ויובנטוס מנסה להיאחז במאבק על הכרטיסים לליגת האלופות.

אינטר מגיעה בכושר מצוין. מאז ההפסד לארסנל בליגת האלופות בחודש שעבר, הנראזורי ניצחו 5 משחקים רצופים בכל המסגרות, כולל 0:5 מוחץ על ססואולו במחזור האחרון. רצף 12 משחקי ליגה ללא הפסד סייע לה לפתוח פער של 8 נקודות בפסגה ערב המחזור. הקבוצה כבשה ראשונה ב-20 משחקי ליגה העונה, יותר מכל קבוצה אחרת, וניצחה ב-18 מהם, עם תיקו אחד והפסד אחד בלבד. בנוסף, ב-4 מתוך 5 משחקי הבית האחרונים בליגה היא כבשה לפחות פעמיים.

יובנטוס, מנגד, חווה ירידה מסוימת. הגברת הזקנה ניצחה רק פעם אחת ב-4 משחקים רשמיים אחרונים, עם 2 תוצאות תיקו והפסד, כולל 2:2 מול לאציו במחזור הקודם, שם השוותה בדקה האחרונה. היא איבדה מעט גובה במאבק על הטופ 4, נמצאת בשוויון נקודות עם רומא ורק שלוש נקודות מתחת למקום ה-3. בחוץ היא מתקשה מול הגדולות, עם 3 הפסדים במשחקי חוץ מול קבוצות שמדורגות בטופ 8, ולא כבשה ב-3 מתוך 4 משחקי החוץ האחרונים שלה בליגה.

במאזן המפגשים הישירים, יובנטוס ניצחה בשני העימותים האחרונים ויכולה להפוך לראשונה מאז 2012 שמנצחת 3 משחקי ליגה רצופים בדרבי הזה. עם זאת, אינטר מציגה נתונים מרשימים במיוחד, 13 משחקים ללא ספיגה העונה, הכי הרבה בליגה, ו-9 מתוך 12 משחקי הבית שלה הסתיימו עם מעל 2.5 שערים. מנגד, יובנטוס הפסידה בכל 4 משחקי החוץ שבהם ספגה ראשונה, אך 7 מתוך 16 שערי החוץ שלה העונה נכבשו בין הדקות 61 ל-75, נתון שעשוי להיות משמעותי גם הערב.

מחצית שניה
ג'ונתן דיוויד ופדריקו דימרקו (IMAGO)ג'ונתן דיוויד ופדריקו דימרקו (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • בסטוני המוצהב יצא, קרלוס אוגוסטו נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • לאחר האדום של קאלולו, לוסיאנו ספאלטי ביצע חילוף: אמיל הולם הבלם החליף את פרנסיסקו קונסייסאו
מחצית ראשונה
פדריקו לה פנה שורק לעבירה של קאלולו (רויטרס)פדריקו לה פנה , גמר את המשחק? (רויטרס)
פייר קאלולו מקבל אדום (רויטרס)פייר קאלולו מקבל אדום (רויטרס)
  • '42
  • כרטיס צהוב שני
  • צהוב שני לפייר קאלולו, טעות קשה של השופט, שחקן יובה לא נגע בשחקן אך מורחק מהמשחק רגע לפני סיום המחצית
  • '38
  • החמצה
  • נגיחה של תוראם נבלמה על ידי די גרגוריו, בסטוני ניסה לדחוק פנימה אך פגע בשתי הקורות ולא הצליח לכבוש
  • '35
  • החמצה
  • התקפה ראשונה טובה של אינטר, כדור עומק גדול של מרקוס תוראם אל פיוטר זלינסקי, הפולני הצליח לעבור בבעיטה את די גרגוריו אך הצלה מהקו של ברמר מנעה יתרון נוסף של הנראזורי
כריסטיאן קיבו, לא יכול להיות מרוצה (IMAGO)כריסטיאן קיבו, לא יכול להיות מרוצה (IMAGO)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • פייר קאלולו עם צהוב ראשון ליובה לאחר תיקול לא מוצלח על זלינסקי�
  • '30
  • החמצה
  • התקפה יפה של יובה, בעיטה של קנאן יילדיז הסתובבה אל הפינה הרחוקה, סומר הגיב היטב
שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)שחקני יובנטוס חוגגים (IMAGO)
אנדראה קמביאסו חוגג (רויטרס)אנדראה קמביאסו חוגג (רויטרס)
  • '26
  • שער
  • שער! יובנטוס השוותה ל-1:1: כדור רוחב של ווסטון מקני מהצד הימני אל עבר הרחבה עבר את כל ההגנה הרדומה של אינטר, מי שניצל זאת היה קמביאסו שהתגנב וסיים בקלות 
  • '20
  • החמצה
  • כדור רוחב הגיע אל ראשו של ווסטון מקני, האמריקאי נגח בעוצמה אך מצא את ידיו של יאן סומר
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
לואיס הנריקה חוגג (רויטרס)לואיס הנריקה חוגג (רויטרס)
  • '17
  • שער עצמי
  • שער! אינטר עלתה ל-0:1: לואיס הנריקה העביר כדור רוחב שפגע באנדראה קמביאסו, הכדור הגיע בעוצמה חלשה אל עבר מישל די גרגוריו, אך השוער לא הצליח למנוע מהכדור להיכנס.
  • '15
  • אחר
  • רבע שעה מאוד טקטית בסן סירו, הגברת הזקנה פתחה יותר טוב ומצליחה לשמור על אינטר מחוץ לשטף המשחק
  • '9
  • כרטיס צהוב
  • הבלם אלסנדרו בסטוני עם הצהוב הראשון במשחק לאחר עבירה על פרנסיסקו קונסייאו
ג'ונתן דיוויד ופיוטר זלינסקי (IMAGO)ג'ונתן דיוויד ופיוטר זלינסקי (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פדריקו לה פנה שרק לפתיחה! הדרבי הגדול של איטליה יצא לדרך!
ווסטון מקני , בכושר נהדר (IMAGO)ווסטון מקני , בכושר נהדר (IMAGO)
מרקוס תוראם מתחמם, אחיו פצוע ולא ישחק (רויטרס)מרקוס תוראם מתחמם, אחיו פצוע ולא ישחק (רויטרס)
אוהדי אינטר ויובנטוס, חוגגים את יום האהבה (IMAGO)אוהדי אינטר ויובנטוס, חוגגים את יום האהבה (IMAGO)
