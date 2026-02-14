יום שבת, 14.02.2026 שעה 18:00
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4118-3824קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

מנור סולומון פותח בהרכב פיורנטינה מול קומו

האם יכבוש משחק שלישי ברצף? אחרי שמצא את הרשת מול נאפולי וטורינו, הישראלי מקבל המשכיות ב-11 של הוויולה לקראת המפגש ב-16:00, שישודר בערוץ ONE2

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

המשחק בין קומו לפיורנטינה במסגרת המחזור ה-25 בסרייה א' ייערך היום (שבת, 16:00, שידור חי בערוץ ONE2) כאשר מנור סולומון פותח בהרכב של הוויולה. הישראלי מגיע בכושר נהדר אחרי שכבש במחזורים האחרונים מול נאפולי וטורינו, ומנסה להמשיך את המומנטום במשחק חוץ לא פשוט. פיורנטינה מגיעה מהמקום בתחתית, אך מקווה שההתעוררות האישית של סולומון תסייע לה לשנות כיוון.

קומו חווה עונה נהדרת ונכנסת למחזור מהמקום השישי, כשהיא בעיצומו של רצף 5 משחקי ליגה ללא הפסד, עם מאזן של 5 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו והפסד אחד. באמצע השבוע היא העפילה לחצי גמר הגביע האיטלקי אחרי ניצחון בפנדלים על נאפולי, ורושמת רק בפעם השנייה בתולדותיה הגעה לשלב הזה, מאז 1985/86. הקבוצה של ססק פברגאס מציגה הגנה מרשימה במיוחד, עם 6 משחקים ללא ספיגה בתקופה האחרונה, אם כי כל 4 השערים שספגה ברצף הזה הגיעו במשחקי הבית.

פיורנטינה מתקשה לאחרונה

מנגד, פיורנטינה מתקשה מאוד העונה ומדורגת מתחת לקו האדום. היא פתחה את 2026 עם רצף של 4 משחקי ליגה ללא הפסד, אך מאז לא ניצחה ב-3 מחזורים ברציפות, ובסך הכל עומדת על 4 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד 3:1 לקומו בגביע לפני מספר שבועות. הבעיה המרכזית של הוויולה היא ההגנה, עם 3 משחקים בלבד ללא ספיגה ב-24 מחזורי ליגה, הנתון הנמוך ביותר בסרייה א'.

במפגשים הישירים, קומו ניצחה ב-2 העימותים האחרונים בין הקבוצות בליגה ומנסה להשלים רצף של 3 ניצחונות על פיורנטינה לראשונה מאז 1950. נתון פיקנטי נוסף, קומו היא היחידה בליגה שטרם ירדה למחצית בפיגור במשחק בית העונה, עם מאזן מחצית של 6 ניצחונות ו-6 תוצאות תיקו. מנגד, 17 ממשחקי הליגה של פיורנטינה העונה הסתיימו עם שערים לשתי הקבוצות, והיא ספגה 14 מ-19 שערי החוץ שלה אחרי ההפסקה.

