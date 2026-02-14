יום שבת, 14.02.2026 שעה 11:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2039-2822הפועל חיפה12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

היחס לניצחון מפתיע של אשדוד על הפועל ב"ש

המוליכה פייבוריטית מובהקת, בעוד היריבה קיבלה יחס של פי 8 לניצחון. וגם: היחסים להפועל פ"ת מול הפועל חיפה, בני ריינה מול נתניה, ריאל ואינטר

|
שחקני הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

כמדי יום שבת, גם הפעם מצפים לנו לא מעט משחקים: בליגת העל בין היתר הפועל ב"ש תפגוש את מ.ס אשדוד לדרבי דרומי ב-19:30, הפועל פ"ת והפועל חיפה ייפגשו כבר ב-15:00 ומכבי נתניה תתארח אצל מכבי בני ריינה ב-18:30, ואילו בספרד ריאל מדריד תארח את סוסיאדד ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) ובאיטליה אינטר מול יובנטוס בקרב ענקיות (21:45).

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

הפועל ב"ש כמובן פייבוריטית במשחק החוץ מול אשדוד עם יחס של פי 1.25 לניצחון. מי שמאמין בניצחון של המקומיים וזה מה שיקרה, ירוויח פי 8 מסכום ההימור, בעוד היחס לתיקו עומד על פי 5.4.

הפועל פ"ת מועמדת לניצחון ביתי על הפועל חיפה עם יחס של פי 1.75. לעומת זאת, הפועל חיפה קיבלה יחס של פי 3.8 לניצחון ואילו אם המשחק יסתיים בתיקו, היחס לכך הוא פי 3.65.

עומר פרץ (אורן בן חקון)עומר פרץ (אורן בן חקון)

מכבי בני ריינה היא האנדרדוג מול מכבי נתניה עם יחס של פי 4.5 לניצחון. הקבוצה מעיר היהלומים קיבלה יחס של פי 1.6, בעוד במקרה של תיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.8 מהסכום.

היחסים לריאל ואינטר מול יובנטוס

ריאל מדריד פייבוריטית מובהקת לניצחון בברנבאו על סוסיאדד וכל תוצאה אחרת תהיה הפתעה. הבלאנקוס קיבלו יחס של פי 1.3 לניצחון לעומת פי 6.6 לבאסקים ו-פי 4.9 במקרה של תיקו.

ומה עם המשחק המרכזי באיטליה? אינטר תארח את יובנטוס והנראזורי קיבלו יחס של פי 1.85 לניצחון. אם יובנטוס תהיה זו שתנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.8 מסכום ההימור – גבוה יותר מהיחס לתיקו (פי 3.25).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */