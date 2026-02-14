היחס לניצחון מפתיע של אשדוד על הפועל ב"ש

כמדי יום שבת, גם הפעם מצפים לנו לא מעט משחקים: בליגת העל בין היתר הפועל ב"ש תפגוש את מ.ס אשדוד לדרבי דרומי ב-19:30, הפועל פ"ת והפועל חיפה ייפגשו כבר ב-15:00 ומכבי נתניה תתארח אצל מכבי בני ריינה ב-18:30, ואילו בספרד ריאל מדריד תארח את סוסיאדד ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) ובאיטליה אינטר מול יובנטוס בקרב ענקיות (21:45).

הפועל ב"ש כמובן פייבוריטית במשחק החוץ מול אשדוד עם יחס של פי 1.25 לניצחון. מי שמאמין בניצחון של המקומיים וזה מה שיקרה, ירוויח פי 8 מסכום ההימור, בעוד היחס לתיקו עומד על פי 5.4.

הפועל פ"ת מועמדת לניצחון ביתי על הפועל חיפה עם יחס של פי 1.75. לעומת זאת, הפועל חיפה קיבלה יחס של פי 3.8 לניצחון ואילו אם המשחק יסתיים בתיקו, היחס לכך הוא פי 3.65.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

מכבי בני ריינה היא האנדרדוג מול מכבי נתניה עם יחס של פי 4.5 לניצחון. הקבוצה מעיר היהלומים קיבלה יחס של פי 1.6, בעוד במקרה של תיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.8 מהסכום.

היחסים לריאל ואינטר מול יובנטוס

ריאל מדריד פייבוריטית מובהקת לניצחון בברנבאו על סוסיאדד וכל תוצאה אחרת תהיה הפתעה. הבלאנקוס קיבלו יחס של פי 1.3 לניצחון לעומת פי 6.6 לבאסקים ו-פי 4.9 במקרה של תיקו.

ומה עם המשחק המרכזי באיטליה? אינטר תארח את יובנטוס והנראזורי קיבלו יחס של פי 1.85 לניצחון. אם יובנטוס תהיה זו שתנצח, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.8 מסכום ההימור – גבוה יותר מהיחס לתיקו (פי 3.25).