יום שבת, 14.02.2026 שעה 11:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

איגור טודור חתם על החוזה כמאמן זמני בטוטנהאם

המאמן שפוטר מיובנטוס באוקטובר 2025 יחליף מיידית את תומאס פרנק על הקווים של התרנגולים, כאשר חתם על חוזה עד סיום העונה במטרה להציל את המועדון

|
איגור טודור (IMAGO)
איגור טודור (IMAGO)

ברקע מועמדותו של רובי קין, טוטנהאם צפויה להכריז בקרוב על מינויו של איגור טודור כמאמן זמני עד תום העונה. הקרואטי בן ה-47 חתם על חוזהו וייקח את המושכות לאחר פיטוריו של תומאס פרנק מוקדם יותר השבוע, כשהקבוצה מרוחקת 5 נקודות בלבד מהקו האדום. במועדון רצו מאמן שייכנס לתפקיד עוד לפני חזרת השחקנים לאימונים ביום שני, וטודור ענה על הדרישה.

הבחירה בו נעשתה מתוך כוונה ברורה למנות דמות מנוסה לטווח הקצר, אך לא מן הנמנע שאם ירשים, יישקל כמועמד קבוע. עם זאת, בקיץ צפויה טוטנהאם לבחון אופציות נוספות, כשמאוריסיו פוצ'טינו, שחוזהו בנבחרת ארצות הברית יסתיים אחרי המונדיאל הקרוב, מוזכר כמועמד אפשרי לטווח הארוך. גם רוברטו דה זרבי הוזכר כאופציה, אך בשלב זה טודור הוא האיש למשימה המיידית.

המשימה הראשונה שלו תהיה משמעותית במיוחד, דרבי צפון לונדון מול ארסנל ב-22 בפברואר. לטודור יעמוד פחות משבוע להטמיע את סגנונו לאחר חזרת הסגל לאימונים, וסביר שהשחקנים ירגישו מיד את השינוי. הסגנון שלו מתואר כאינטנסיבי, עם הרבה ריצה, לחץ גבוה ואגרסיביות. העיקרון הברור מבחינתו פשוט: מי שלא רץ, לא משחק.

איגור טודור (IMAGO)איגור טודור (IMAGO)

רזומה עשיר

טודור מגיע לאחר שפוטר מיובנטוס באוקטובר 2025, בעקבות רצף של 8 משחקים ללא ניצחון שהותיר את הקבוצה במקום ה-8 בסרייה א' ובמקום ה-25 בשלב הליגה של ליגת האלופות. הוא סיים את הקדנציה בטורינו עם 8 ניצחונות ב-17 משחקי ליגה ואחוז הצלחה של 47.1%. למרות פתיחה טובה יחסית, כולל רצף חיובי שהבטיח העפלה לליגת האלופות, שלושה הפסדי חוץ רצופים הובילו להידרדרות ולסיום דרכו.

לפני יובנטוס אימן בין היתר את מארסיי, לאציו, גלאטסראיי ואודינזה. בצרפת סיים עונה במקום ה-3 עם מארסיי, תוך צבירת יותר נקודות מהעונה שבה המועדון סיים כסגן אלוף. התואר היחיד שלו כמאמן הגיע עם היידוק ספליט, עמה זכה בגביע הקרואטי ב-2013. המוניטין שלו כמאמן שמסוגל לייצר אפקט מיידי תרם רבות לבחירתו בטוטנהאם.

כשחקן, טודור בילה 9 שנים ביובנטוס, זכה פעמיים באליפות איטליה והפסיד בגמר ליגת האלופות ב-2003. הוא רשם 55 הופעות בנבחרת קרואטיה והיה חלק מהסגל שסיים במקום ה-3 במונדיאל 1998. כעת, לראשונה בקריירה שלו, הוא מגיע לאנגליה, עם מטרה ברורה, לייצב את טוטנהאם, להרחיק אותה מסכנת הירידה ואולי, אם יצליח מעל המצופה, להפוך למועמד רציני גם מעבר לעונת המעבר הנוכחית.

