יום שבת, 14.02.2026 שעה 11:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2039-2822הפועל חיפה12
2034-2223הפועל ירושלים13
1151-1622מכבי בני ריינה14

בהפועל חולמים: גם בפער 7 נקודות, הכל אפשרי

האדומים מתלהבים אחרי עוד ניצחון: "לחשוב באיזה מקום היינו אם לא היו מורידים לנו 2 נקודות, יכולים לנצח כל קבוצה בארץ". שבחים גם ללויזו וטוריאל

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, הפועל תל אביב ממשיכה לנצח כל דבר שזז. החבורה של אליניב ברדה נותרה מושלמת בבלומפילד כשגברה ללא קושי ביום שישי בצהריים מול 23,000 צופים 1:3 על הפועל ירושלים וצימקה את הפער מהמקום הראשון ל-7 נקודות בלבד, שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה.

"לחשוב באיזה מקום היינו אם לא היו מורידים לנו 2 נקודות, שלא לדבר על אם היינו משחקים את הדרבי", אמרו בחודורוב, "גם בפער כזה של 7 נקודות הכל אפשרי ואנחנו רוצים לסיים הכי גבוה שאפשר. כרגע אנחנו לא מתעסקים בזה, אבל יש לנו קבוצה אדירה שיכולה לנצח כל קבוצה בארץ".

בהפועל תל אביב לא הפסיקו להתלהב מסתיו טוריאל אחרי ההופעה הגדולה שלו. הקשר חזר להרכב וסיפק צמד נהדר, העלה את המאזן שלו ל-11 שערי ליגה והזכיר לכולם את עומר דמארי האחרון במועדון שהגיע למספר כזה בעונה אחת. בקבוצה מדברים על שחקן שעושה קפיצת מדרגה אמיתית, כזה שלא רק עובד קשה אלא גם מביא מספרים ומכריע משחקים ברגעים החשובים.

“לויזו שובר שוויון”

גם לויזוס לויזו קיבל הרבה קרדיט בחדר ההלבשה. הוא היה חד ואקטיבי, סחט את הפנדל ובישל את השער השלישי שסגר עניין. בהפועל אוהבים את האנרגיות והאומץ שלו בחלק הקדמי ומרגישים שהוא הופך להיות בורג משמעותי יותר ויותר במשחק ההתקפה. "לויזו שובר שיוויון אדיר בליגה הזאת, הוא שחקן שאפשר לרוץ איתו לכל התארים", אמרו בהפועל.

שביעות רצון גדולה הייתה גם מהשער הראשון של עמנואל בואטנג במדים האדומים. בקבוצה חיכו שזה יגיע ומאמינים שזה ישחרר לו הרבה לחץ. במועדון בטוחים שהוא יכול לתרום כוח, אגרסיביות ונוכחות במרכז המגרש, וכעת הוא צפוי לקבל יותר דקות ואפילו את המקום הקבוע בהרכב.

מעבר לזה, הסגל של הפועל התעבה בצורה משמעותית, מה שנותן לאליניב ברדה יותר אפשרויות. מור בוסקילה ופרננד מאיימבו צפויים לחזור בתחילת הפלייאוף העליון, וכשזה יקרה ברדה יעמוד בפני החלטה לא פשוטה, מאיימבו תופס משבצת של זר, כך שאחד הזרים יישאר מחוץ לסגל. מצד אחד כאב ראש למאמן, מצד שני תחרות בריאה שמעלה את הרמה בדיוק ברגעי ההכרעה של העונה.

פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)פרננד מאיימבו מול סייד אבו פרחי (רועי כפיר)

במועדון מתעסקים במקביל בתסכול הגדול על הפחתת 2 הנקודות וההפסד טכני כתוצאה מאירועי הדרבי התל אביבי, שממשיך להתנהל עדיין גם בין כותלי בית המשפט. למרות המלצת השופט גלעד הס למשוך את העתירה בשל השיהוי, הפועל תל אביב מסרבת להרים ידיים. 

הנהלת הפועל הגישה בקשה דחופה להקדים את ההכרעה בעניין ההפסד הטכני והפחתת הנקודות. לטענת המועדון חל “שינוי נסיבות מהותי”, מאחר שגם היא וגם מכבי תל אביב הבטיחו סופית את מקומן בפלייאוף העליון, אין עוד חשש לפגיעה במבנה הליגה או בלוחות הזמנים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */