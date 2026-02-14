יום שבת, 14.02.2026 שעה 11:04
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2535-3124אלצ'ה13
2538-3023סביליה14
2529-2023אלאבס15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

המניעים לכעס: מאחורי ההתפרצות של פליק

המשחק במטרופוליטנו וכמה דברים שקרו שם הרגיזו עמוקות את מאמן בארסה והובילו לנזיפה הקשה בשחקניו. השיפוט, היכולת הרעה וגם הבחירות מטרידות אותו

|
הכותרות בספרד (מערכת ONE)
הכותרות בספרד (מערכת ONE)

יש הפסדים שכואבים, וזה של יום חמישי במטרופוליטנו היה כואב במיוחד. ולא רק בגלל התבוסה החדה שספגה ברצלונה ב-45 הדקות הראשונות, מחצית שכדאי לשכוח, אלא גם בשל נסיבות נוספות, כמו שיפוט שהוציא מהכלים. צבר של מצבים שהגיעו, בנוסף, בתקופת בחירות שהותירה את האנזי פליק מעט מבולבל, כשהוא חושש מכל דבר שעלול להפריע להתנהלות התקינה של העונה.

יום אחרי ה-4:0 מול אתלטיקו מדריד עדיין ניכרו הסימנים על פניהם של המאמן הגרמני ושל השחקנים, אך אין ברירה אלא להסתכל קדימה. ברצלונה נמצאת בעמדת זינוק מצוינת הן בליגה והן בליגת האלופות, בעוד גביע המלך עדיין לא אבוד לחלוטין. המבט כבר מופנה לדרבי ביום שני מול ג’ירונה.

מחצית ראשונה שלא מתקבלת על הדעת

ברצלונה שיחקה באש בכמה משחקים אחרונים במחציות הראשונות, ובסופו של דבר נכוותה. התגובה הרגילה של הקבוצה לאחר ההפסקות, כשהיא מקבלת דחיפה מפליק ומהצוות שלו, לא הספיקה הפעם בשל המשקולת הכבדה של ספיגת 4 שערים ב-45 דקות, דבר שאינו מתקבל על הדעת בקבוצה בסדר הגודל של ברצלונה. הכעס של האנזי פליק כלפי שחקניו היה בולט ומוצדק כאחד, שכן חסרו אינטנסיביות וריכוז מול אתלטיקו מדריד שגברה עליהם בכל היבט ונראתה כמי שמשחקת במהירות אחרת.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

פליק הגן על שחקניו ואמר שהוא "גאה בעונה" במסיבת העיתונאים, אך מאחורי דלתיים סגורות הבהיר להם היטב את דעתו בהפסקת המשחק.

כעס גדול על השיפוט

פליק מאמין מאוד בשחקניו ומשוכנע שהעונה תהיה מוצלחת. מה שמטריד אותו יותר הוא מה שאינו בשליטתו, כמו השיפוט. הגרמני הלך והתחמם לאורך המשחק, אך רגע השיא הגיע עם השער שנפסל לפאו קוברסי בפתיחת המחצית השנייה, כאשר ברצלונה עלתה לכר הדשא בגישה שונה לחלוטין ויכולה הייתה לחזור למשחק. כי אין זה אותו דבר לצמק ל-4:1 במשחק ליגה רגיל לעומת התמודדות שבה יש משחק גומלין, ואם השער של קוברסי היה מאושר מוקדם, התקווה הייתה לפחות להשיג שער נוסף ולהגיע עם יותר אמונה לגומלין.

מהמקום שלו על ספסל האורחים היה פליק משוכנע שהעמדה של קוברסי חוקית לחלוטין. הוא ראה שער תקף מהרגע הראשון ולא הבין דבר כשה-VAR נכנס לתמונה, ועוד פחות מכך נוכח ההשהיה המביכה של 7 דקות, שבנוסף פעלה לחלוטין נגד ברצלונה, שכן היא קטעה את הקצב של קבוצה שהחלה להתעורר.

זעם על השיפוט. פליק (IMAGO)זעם על השיפוט. פליק (IMAGO)

בסיום המשחק פליק לא הבין דבר ופנה לבקש הסברים ממרטינס מונוארה ומשאר צוות השיפוט לאחר מסיבת העיתונאים. תמיד בטון מכובד ומנומס. מבלי לחפש תירוצים למשחק החלש, סבר פליק שהיו פעולות מכריעות.

לא מכניסים שחקן קר לבעוט פנדל!

תהליך הבחירות מטריד אותו

לא מדובר בסיבה לכעס, אלא יותר לתמיהה. ברצלונה היא מועדון ייחודי מאוד, והאנזי פליק מוקסם ואוהב את הייחודיות של המועדון הקטלוני, אך בימים האחרונים המאמן התקשה להבין מדוע יש לקיים בחירות לנשיאות באמצע העונה. מטבעו, כל דבר שעלול להפריע או אפילו להשפיע על התפקוד התקין של הקבוצה עשוי להוות מכשול בתוכניותיו. יחסיו עם לאפורטה טובים מאוד, וכך גם עם דקו, כפי שהבהיר כשנשאל על כך במסיבת העיתונאים, וכל התהליך הזה תפס אותו מעט בהפתעה. במועדון דאגו להסביר לו את הסיבות לקיום הבחירות כעת, ופליק בסופו של דבר הבין זאת.

