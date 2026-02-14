יום שבת, 14.02.2026 שעה 07:53
ליגה צרפתית 25-26
5119-4922פאריס סן-ז'רמן1
4917-3721לאנס2
4220-3421ליון3
3927-4621מארסיי4
3435-3422ראן5
3330-3421ליל6
3134-3522מונאקו7
3027-3421שטרסבורג8
3024-3121טולוז9
2925-2221אנז'ה10
2833-2721לוריין11
2633-2821ברסט12
2326-1821לה האבר13
2338-2721ניס14
2234-2621פ.צ. פאריס15
1429-1421אוקזר16
1440-2022נאנט17
1346-2121מץ18

"לא אתן לאף שחקן לחשוב שהוא חשוב מפ.ס.ז'"

מתיחות באלופת אירופה. לואיס אנריקה ממעיט בחשיבות דבריו של דמבלה, שדיבר על אנוכיות בחדר ההלבשה, ותקף: "האמירות האלה חסרות ערך, תוצאה של כעס"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

מתיחות בפאריס סן ז'רמן. ההפסד הכבד שספגה הקבוצה ברן, 3:1, הותיר טעם מר בפיהם של אלופי אירופה. הכול בעקבות כמה אמירות חריפות של דמבלה בעיצומו של הרגע, אמירות שלואיס אנריקה ניסה למזער במסיבת העיתונאים.

זוכה כדור הזהב הנוכחי מתח ביקורת פומבית על הגישה בחדר ההלבשה והדגיש כי הקבוצה צריכה לחשוב יותר על המועדון ולהיות פחות אנוכית: "אם כל אחד ישחק לעצמו על המגרש, זה לא יעבוד ולא נזכה בתארים שאנחנו רוצים".

"בעונה שעברה שמנו את המועדון, את הסמל, את פאריס סן ז'רמן לפני שחשבנו על עצמנו. אנחנו צריכים לחזור לזה, במיוחד במשחקים כאלה. אנחנו חייבים להראות יותר רצון. אנחנו בפאריס סן ז'רמן כדי לנצח משחקים", הוסיף דמבלה ברצינות, כשהוא שוב מפציר בחבריו לחשוב על הקבוצה יותר מאשר על כל אחד מהם באופן אישי.

אוסמן דמבלה (IMAGO)אוסמן דמבלה (IMAGO)

“אמירות חסרות ערך”

כשנשאל על כך, לואיס אנריקה צמצם מחשיבות דבריו של דמבלה. הוא עשה זאת בנחישות האופיינית לו. "לא אתן לשום שחקן לחשוב שהוא חשוב יותר מהמועדון. לא אני, לא המנהל הספורטיבי, לא הנשיא, ולא המועדון", אמר המאמן, "האמירות האלה חסרות ערך. הן תוצאה של כעס אחרי משחק, ואני חושב שזה ברור. אין לנו מה להפסיד".

"הצהרות של שחקנים אחרי משחק חסרות ערך. לחלוטין חסרות ערך. גם ההצהרות של המאמנים לא שוות הרבה, אבל ההצהרות של השחקנים חסרות ערך", התעקש המאמן.

"לא אגיב לשום שאלה או תשובה של אף שחקן. לעולם לא אתן לשחקן כלשהו להציב את עצמו מעל המועדון. שיהיה ברור. אני האחראי על הקבוצה", סיכם לואיס אנריקה לאחר ההפסד בראן.

