יום שבת, 14.02.2026 שעה 07:54
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

אלגרי: כולם צריכים ללמוד מהאופי של מודריץ'

מאמן מילאן שיבח: "מעבר לטכניקה המופלאה שלו, הוא באמת רצה ללכת ולהשיג את הניצחון הזה, שמחים שהוא פה". הקרואטי נבחר ל-MVP: "אנחנו עדיין במרוץ"

|
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

מילאן עשתה צעד חשוב במאבק האליפות עם ניצחון חוץ 1:2 על פיזה, במשחק קשה בהרבה מכפי שציפו ברוסונרי. אחרי שרובן לופטוס-צ'יק העלה ליתרון בנגיחה וניקלאס פולקרוג החמיץ פנדל שפגע בקורה, פליפה לויולה איזן, אך לוקה מודריץ' בן ה-40 התעלה ברגע האמת, פרץ לרחבה בשיתוף פעולה עם סמואלה ריצ'י וכבש את שער הניצחון היקר.

שער קריטי במאבק

בסיום המשחק התייצב מודריץ' מול המצלמות והדגיש עד כמה שלוש הנקודות היו חיוניות. "זה היה חשוב עבורנו, לא יכולנו להרשות לעצמנו לאבד את הניצחון, כי ידענו שהנקודות האלה קריטיות כדי להישאר במאבק על הליגה, ועשינו את זה".

הקרואטי הודה כי קבוצתו איבדה ריכוז במחצית השנייה: "היינו נרפים קצת בחצי השני ולא שמנו לב מספיק, ולכן הם כבשו. אז לחצנו, הלכנו קדימה וכבשנו את השער הזה שהוא מאוד חשוב עבורנו. אנחנו שמחים על הניצחון".

דרמה בסיום: מודריץ' מעניק ניצחון למילאן

למרות רצף המשחקים המרשים, מודריץ' שמר על פרופורציות: "כל משחק הוא ממש קשה בסרייה א', אז אנחנו חייבים להמשיך לעבוד, להשתפר ולהתמקד במשחק הבא". הוותיק גם התייחס לשירה של אוהדי מילאן, שהקדישו לו ביציע שיר המזוהה עם דייגו מראדונה. "זו זכות לשמוע שהם שרים את השיר הזה בשבילי. תודה רבה, אני מאוד שמח לשמוע את השיר הזה עבורי", אמר במבוכה קלה.

אלגרי: “דוגמה לכולם”

מאמן מילאן, מסימיליאנו אלגרי, החמיא לכוכב הוותיק והבהיר עד כמה השפעתו חורגת מהשער שכבש. "מעבר לטכניקה המופלאה שלו, הוא באמת רצה ללכת ולהשיג את הניצחון הזה בסיום. כולנו צריכים ללמוד מהאופי שלו ומהענווה המדהימה שלו. אנחנו כל כך שמחים שהוא כאן, השחקנים הצעירים חייבים לנצל את ההזדמנות לעבוד איתו", אמר אלגרי.

המאמן הודה שהמשחק לא היה פשוט: "זה לא היה קל, כי פיזה היא קבוצה לא נוחה לשחק מולה. הם נראים כאילו הם יושבים אחורה ולא עושים כלום, ואז יכולים לעקוץ במתפרצת, וגם תפסו אותנו לא מוכנים בשער שלהם. אנחנו לוקחים שלוש נקודות, אבל אנחנו באמת צריכים להשתפר אחרי ההופעה הזו".

מודריץמודריץ' עם תואר ה-MVP (IMAGO)

מודריץ', שנבחר לאיש המשחק, הפך לשחקן השלישי הכי מבוגר שכובש בסרייה א', בגיל 40 ו-157 ימים. מעבר לנתון ההיסטורי, במילאן יודעים שהשער שלו עשוי להתברר כמשמעותי במיוחד במאבק הצמוד בצמרת, כאשר הקבוצה כבר עם 53 נקודות ומתקרבת צעד נוסף אל היעד שהציבה לעצמה בתחילת העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */