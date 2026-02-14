טים וינס חגגה בכוכבים העולים, אדג'וקם ה-MVP

סופ"ש האולסטאר 2026 יצא לדרך בלוס אנג'לס עם ערב עמוס משחקים באינטואיט דום, ובמוקד עמד טורניר הכוכבים העולים שהסתיים בדרמה גדולה ובזכייה של טים וינס לאחר 24:25 צמוד על טים מלו בגמר.

הערב נפתח עם הניצחון של טים מלו על טים אוסטין, שהורכבה משחקני ג'י ליג. זה היה משחק הפכפך במיוחד, כשאוסטין הובילה 28:32, אך ריד שפרד צלף שתי שלשות רצופות והעביר את היתרון לצד של מלו. סל של דילן הארפר על אחיו רון הארפר ג'וניור סגר עניין והבטיח ניצחון. דונובן קלינגן ושפרד הובילו את קלעי טים מלו עם 9 נקודות כל אחד, בעוד יאניק קונאן נידרהאוזר קלע 11 נקודות לאוסטין. יאנג האנסן סיים עם 10 נקודות והודח.

בחצי הגמר השני טים וינס פגשה את טים טי-מאק ונקלעה לפיגור מוקדם של 15:7. אלא שטים וינס חזרה לעניינים, השוותה ל-24 ובהמשך השלימה ריצת 0:10 בדרך למהפך ויתרון 29:31. היריבה עוד צימקה ל-39:36, אך סל ניצחון של וי ג'יי אדג'קום שלח את וינס לגמר. הרוקי של פילדלפיה להט עם 17 נקודות, כולל 10 האחרונות של קבוצתו.

אדג'וקם עם הכדור (רויטרס)

גמר דרמטי

הגמר סיפק סיום דרמטי במיוחד עם יעד של 25 נקודות. טים מלו פתחה חזק ועלתה ל-4:9, אך וינס הגיבה בריצת 0:6 והמשחק נשאר צמוד לכל אורכו. מלו כבר הובילה 23:24 והייתה זקוקה לעצירה אחת כדי להכריע, אך אדג'קום חדר לסל, סחט עבירה וקלע פעמיים מהקו כדי לקבוע 24:25 ולהעניק לטים וינס את התואר. אדג'קום נבחר ל-MVP של משחק הכוכבים העולים לאחר שסיים עם 6 נקודות בגמר והציג מנהיגות ברגעי ההכרעה, בעוד דילן הארפר קלע 8 נקודות למלו.

מקסי ואדג'וקם (רויטרס)

ביציעים ובשורות הראשונות על הפרקט נרשמה גם נוכחות ישראלית, כאשר דני אבדיה הגיע כצופה לאירוע וצפה מקרוב בדונובן קלינגן וביאנג האנסן.

הסטורי של אבדיה (אינסטגרם)

החגיגה בלוס אנג'לס תימשך עם תחרויות השלשות וההטבעות, ובהמשך עם משחק האולסטאר עצמו, שייערך השנה בפורמט חדש של טורניר בין שתי קבוצות אמריקאיות לקבוצה בינלאומית, במסגרת האירוע ה-75 בתולדות המשחק.