"יש לנו אורח מיוחד": עלילות אבדיה באולסטאר

דני אבדיה עוד לא דרך על הפרקט למשחק האולסטאר, אבל בלוס אנג'לס הוא כבר מרגיש חלק מהבמה הגדולה. הכוכב הישראלי של פורטלנד נחת בעיר המלאכים לקראת הסופ"ש ההיסטורי מבחינתו, וכבר בשעות הראשונות שלו במקום השתלב באירוע יוקרתי במיוחד, כזה שממחיש עד כמה המעמד שלו בליגה השתנה.

אבדיה הוזמן ל-Tech Summit, אירוע טכנולוגי פרטי שנערך במסגרת חגיגות האולסטאר, מפגש סגור לתקשורת שבו בכירים מעולמות הספורט, העסקים והחדשנות דנו בעתיד הטכנולוגיה וההשפעה שלה על תעשיות שונות. בין האורחים בלט נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה, נוכחות שמדגישה את גודל הבמה.

הישראלי פרסם תמונה מתוך האירוע, ובה הוא נראה לצד מנכ"ל אינסטגרם אדם מוסרי וכוכב הרשת "ג'סר". עבור אבדיה, זה היה רגע שממחיש את המעבר משחקן צעיר בליגה לאחד הפנים המוכרות שמוזמנות למעגלים סגורים ומשפיעים.

אבדיה באירוע (אינסטגרם)

אורח מיוחד על הפרקט

כמה שעות לאחר מכן, אבדיה החליף את החליפה באאוטפיט ספורטיבי והגיע לאינטואיט דום, הבית של הקליפרס ושל אירועי האולסטאר השנה. הפעם הוא לא עלה לשחק, אלא ישב על הפרקט כאורח VIP במשחק הכוכבים העולים, כדי לתמוך בשני חבריו לפורטלנד, דונובן קלינגן ויאנג האנסן.

במהלך המשחק השני מבין שלושת משחקי הערב, פניו של אבדיה הופיעו על המסך הענק באולם. "יש לנו אורח מיוחד", הכריז הכרוז לקול תשואות מהקהל. לצדו של הישראלי נכח גם כוכב פילדלפיה טייריס מקסי, עוד שם בולט ברשימת האולסטארים שהגיעו לצפות בדור הבא של הליגה.

הסטורי של אבדיה (אינסטגרם)

ההיסטוריה מחכה בלילה שבין ראשון לשני

הרגע המשמעותי באמת עוד לפניו. בין ראשון לשני, החל מ-00:00 שעון ישראל, אבדיה יהפוך לישראלי הראשון אי פעם שמשתתף במשחק האולסטאר. הוא ישחק בקבוצה הבינלאומית לצד שמות נוצצים כמו ניקולה יוקיץ', ויקטור וומבניאמה ולוקה דונצ'יץ'.

מהאירוע הסגור עם אובמה ועד הישיבה על הפרקט כאורח כבוד, אבדיה כבר חווה את האולסטאר במלוא העוצמה. עכשיו נותר לראות איך ייראה הפרק המרכזי, זה שבו יעלה בעצמו לבמה הגדולה ביותר של ה-NBA ויכתוב היסטוריה כחול-לבן.