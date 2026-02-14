ביקורת קשה על איטודיס בהפועל ת"א, רוב לפטרו

חוסר אונים ושבירות גדולה מאוד, אלו התחושות בהפועל תל אביב. מה שהתחיל כמשבר, נמשך ככדור שלג ונגרר לקריסה כיום כבר ללא צל של ספק ניתן לומר שהוא תהום שלא נגמר. האדומים המשיכו במפולת עם הפסד חמישי ברציפות ביורוליג, הפעם 93:82 נגד ז’לגיריס, כאשר להפסדים האלו בתקופה הזו אפשר להוסיף הדחה מהגביע נגד הפועל ירושלים והפסד בליגה גם כן לירושלים.

מה שפעם היה מקום ראשון כיום כבר לא רק שלא פסגה, אלא סכנה ממשית שמחזיקת היורוקאפ לא תהיה במקומות 1 עד 6 ואפילו תיגרר מעבר למקום של פליי-אין, כאשר לכולם ברורה החשיבות של הגעה לפלייאוף השנה על מנת לקבל את הכרטיס לעוד שנה במפעל הבכיר באירופה, רק שהחלק התחתון של מאבקי הפלייאוף קרוב הרבה יותר מהפסגה.

מעמדו של דימיטריס איטודיס מעורער מתמיד בעקבות המצב, כאשר גם גורמים במועדון מטילים ביקורת עצומה על המאמן היווני: “אין לו שום תירוץ. המשחקים בארץ, הוא קיבל כל מה שהוא רצה בקיץ מבחינת בניית הסגל, הוא מקבל את כל התנאים וכרגע הפועל תל אביב על הפרקט לא נראית כקבוצה, לא קרובה לזה, הכל מתבסס על הברקות וגם המזל הזה נגמר כבר”.

אלייז׳ה בראיינט חודר (הפועל ת"א)

בשלב הזה, יש לא מעט אנשים בהנהלת הפועל תל אביב שבעד לסיים את ההתקשרות עם המאמן היווני, כאשר עדיין יש כמה בודדים שחושבים שצריך להמשיך לתת לו את הקרדיט. הנושא כבר נמצא בדיונים ובסופו של דבר האנשים החזקים אצל האדומים יצטרכו לקבל החלטה מה עושים הלאה, על מנת שהערפל תעזוב.

המועדון כבר נחת בישראל ויחל כרגע בהכנות הרגילות שלו, כאשר הוא כזכור הקדים שני משחקים והעביר אותם לנתניה בגלל שיש פגרת גביע גם בליגה וגם ביורוליג והאדומים הודחו נגד הפועל ירושלים. בקבוצה יתכוננו כרגיל למפגשים נגד רעננה, רמת גן וחולון, אך מאחורי הקלעים השיח גם על מעמדו של איטודיס וגם על חיזוק ימשיכו.

וסיליה מיציץ' בפעולה (הפועל ת"א)

בהפועל תל אביב בלי קשר למעמד המאמן נחושים לחזק את הסגל הזה, ומתעקשים שיגיע גם גארד וגם שחקן לקו הקדמי. דאריו סאריץ’ הוא בין השמות שעלו, כפי שחשפנו כאן ב-ONE, כשעוד מספר אופציות סומנו, כמו גם בקו האחורי. במועדון גם לא פוסלים לזעזע עם עזיבה דרמטית של שחקן, כדי לתת מסר לשחקנים שמקומו של אף אחד לא מובטח.

אנטוניו בלייקני סיכם את ההפסד: “היה משחק קשה נגד קבוצה נהדרת, הפסדנו, אנחנו עדיין מנסים לחזור לכושר ואנחנו עדיין מאמינים, צריכים להמשיך לעבוד כדי להשתפר”. דן אוטורו הוסיף: “לא הלך לכיוון שלנו הפעם, אבל יש עוד הרבה משחקים לשחק. כרגע זה לא נראה טוב, אבל זה צריך בשלב מסוים להשתנות. נמשיך לנסות, מצפים למשחק הבא”.