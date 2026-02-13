יום שבת, 14.02.2026 שעה 00:17
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2535-3124אלצ'ה13
2538-3023סביליה14
2529-2023אלאבס15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לא יוצאת מהמשבר: 0:0 לאלצ׳ה נגד אוססונה

המארחת מהתחתית עם משחק שביעי רצוף ללא ניצחון בליגה, אחרי ששלטה והייתה טובה יותר, אך לא מצאה את הרשת. מנגד, האורחת עם משחק שישי ללא הפסד

רובן גרסיה עם הכדור (La Liga)
רובן גרסיה עם הכדור (La Liga)

המחזור ה-24 בליגה הספרדית נפתח היום (שישי) עם משחק בין אלצ׳ה לאוססונה. שתי הקבוצות קיוו לנצח, אך נפרדו בחלוקת נקודות לאחר 0:0 מאכזב ללא שערים.

אלצ'ה הייתה הקבוצה הדומיננטית יותר לאורך רוב שלבי המשחק, שלטה בהחזקת הכדור והגיעה למספר הזדמנויות קורצות, במיוחד מרגלי אלווארו רודריגס ואנדרה סילבה, אך נתקלה ביום נהדר של שוער אוססונה, סרחיו הררה, שסיפק מספר הצלות מרשימות.

אוססונה מצידה התקשתה לייצר איומים משמעותיים על השער של דיטורו, כשגם הכוכב שלה אנטה בודימיר לא הצליח למצוא את הרשת. התיקו משאיר את אלצ'ה במאבק ההישרדות בתחתית כשהיא לא מנצחת כבר שבעה מחזורים רצופים, בעוד אוססונה פספסה הזדמנות להתקרב למקומות המובילים לאירופה, אך מרוצה ממשחק שישי ללא הפסד.

