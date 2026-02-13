צ׳לסי הביסה 0:4 את האל בגביע, שלושער לנטו

הגביע האנגלי נמשך באנגליה גם היום (שישי) כשבמוקד, צ׳לסי אירחה את האל סיטי במסגרת הסיבוב הרביעי. הבלוז לא התקשו נגד הקבוצה מהצ׳מפיונשיפ וניצחו בסיום 0:4 בדרך לשלב הבא.

אחרי 40 דקות ללא שער, המופע של פדרו נטו התחיל עם הגול הראשון במשחק מבישול של ליאם דלאפ. בדקה ה-51 הפורטוגלי הכפיל את היתרון והשלים צמד נהדר, אך זה ממש לא עצר פה.

שמונה דקות חלפו ואסטבאו נהנה גם הוא מבישול של ליאם דלאפ בדרך לשלישי של צ׳לסי. בדקה ה-71 פדרו נטו השלים שלושער ודלאפ השלים את הבישול השלישי שלו במשחק בדרך ל-0:4.