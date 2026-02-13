בדקה ה-85: מודריץ' נתן למילאן 1:2 על פיזה

מילאן רשמה הערב (שישי) ניצחון 1:2 דרמטי על פיזה במסגרת המחזור ה-25 בסרייה א', ועלתה ל-53 נקודות, חמש פחות מהמוליכה אינטר. מנגד, פיזה נותרה במקום האחרון עם 15 נקודות בלבד. הרוסונרי לא הרשימו לאורך כל המשחק, החמיצו פנדל ואף ספגו שער שוויון, אך בסופו של דבר לוקה מודריץ' הבלתי נגמר הכריע את ההתמודדות ברגע האמת.

מודריץ' הכריע, פנדל הוחמץ בדרך

היתרון של מילאן הגיע בדקה ה-39, כאשר רובן לופטוס-צ’יק מצא שטח ברחבה ונגח בעוצמה מקרוב אל הפינה השמאלית, לאחר הקפצה מתוחכמת של זאקארי אתקמה, 0:1 לרוסונרי. בתחילת המחצית השנייה נדמה היה שמילאן מכפילה את היתרון, אך שער של ניקלאס פולקרוג נפסל לאחר בדיקת VAR בשל נגיעת יד.

בדקה ה-54 זכתה מילאן לפנדל אחרי עבירה של פליפה לויולה, אך פולקרוג החמיץ מהנקודה הלבנה כשבעט סמוך לקורה השמאלית. ההחמצה עלתה ביוקר בדקה ה-71, כשאותו לויולה עט על כדור חוזר ברחבה וכבש לפינה הימנית התחתונה וקבע 1:1.

שחקני מילאן חוגגים (IMAGO)

כשהמשחק נראה בדרך לאיבוד נקודות יקרות, הגיע הרגע של מודריץ'. בדקה ה-85 קיבל הקשר הוותיק מסירה חכמה, נותר אחד על אחד מול השוער ובעט בעוצמה אל תקרת הרשת, שער ניצחון יקר ודרמטי. בתוספת הזמן אדריאן ראביו הורחק בכרטיס צהוב שני, אבל בשורה התחתונה מילאן שומרת על קשר עין עם הצמרת וממשיכה להפעיל לחץ על אינטר, בעוד פיזה שוקעת עמוק יותר בתחתית.