יום שבת, 14.02.2026 שעה 00:16
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

בדקה ה-85: מודריץ' נתן למילאן 1:2 על פיזה

הקשר הבלתי נגמר הכריע מול האחרונה והעניק לרוסונרי ניצחון שצימק את הפער מאינטר לחמש נקודות. רובן לופטוס צ'יק כבש ראשון, פולקרוג החמיץ פנדל

|
לוקה מודריץ' (רויטרס)
לוקה מודריץ' (רויטרס)

מילאן רשמה הערב (שישי) ניצחון 1:2 דרמטי על פיזה במסגרת המחזור ה-25 בסרייה א', ועלתה ל-53 נקודות, חמש פחות מהמוליכה אינטר. מנגד, פיזה נותרה במקום האחרון עם 15 נקודות בלבד. הרוסונרי לא הרשימו לאורך כל המשחק, החמיצו פנדל ואף ספגו שער שוויון, אך בסופו של דבר לוקה מודריץ' הבלתי נגמר הכריע את ההתמודדות ברגע האמת.

מודריץ' הכריע, פנדל הוחמץ בדרך

היתרון של מילאן הגיע בדקה ה-39, כאשר רובן לופטוס-צ’יק מצא שטח ברחבה ונגח בעוצמה מקרוב אל הפינה השמאלית, לאחר הקפצה מתוחכמת של זאקארי אתקמה, 0:1 לרוסונרי. בתחילת המחצית השנייה נדמה היה שמילאן מכפילה את היתרון, אך שער של ניקלאס פולקרוג נפסל לאחר בדיקת VAR בשל נגיעת יד.

בדקה ה-54 זכתה מילאן לפנדל אחרי עבירה של פליפה לויולה, אך פולקרוג החמיץ מהנקודה הלבנה כשבעט סמוך לקורה השמאלית. ההחמצה עלתה ביוקר בדקה ה-71, כשאותו לויולה עט על כדור חוזר ברחבה וכבש לפינה הימנית התחתונה וקבע 1:1.

שחקני מילאן חוגגים (IMAGO)שחקני מילאן חוגגים (IMAGO)

כשהמשחק נראה בדרך לאיבוד נקודות יקרות, הגיע הרגע של מודריץ'. בדקה ה-85 קיבל הקשר הוותיק מסירה חכמה, נותר אחד על אחד מול השוער ובעט בעוצמה אל תקרת הרשת, שער ניצחון יקר ודרמטי. בתוספת הזמן אדריאן ראביו הורחק בכרטיס צהוב שני, אבל בשורה התחתונה מילאן שומרת על קשר עין עם הצמרת וממשיכה להפעיל לחץ על אינטר, בעוד פיזה שוקעת עמוק יותר בתחתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */