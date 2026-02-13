בעורף של באיירן: דורטמונד ניצחה 0:4 את מיינץ

בורוסיה דורטמונד המשיכה הערב (שישי) במומנטום הנהדר שלה, כשגברה 0:4 על מיינץ במשחק שפתח את המחזור ה-22 בבונדסליגה. השוורצגלבן צימקו לפחות זמנית את הפער מהמוליכה באיירן מינכן לשלוש נקודות בלבד, תוך שהם עוצרים את היריבה מהמקום ה-14 שהגיעה עם רצף של שלושה ניצחונות.

החגיגה החלה כבר בדקה ה-10, כאשר יוליאן ריירסון הגביה כדור חופשי מדויק לרחבה וסרהו גיראסי השתחרר מהשמירה ונגח מקרוב פנימה את ה-0:1. חמש דקות לאחר מכן ריירסון שוב היה על תקן המבשל, הפעם עם הרמה מושלמת שמצאה את מקסימיליאן באייר, שהתרומם מעל כולם ונגח מקרוב לפינה השמאלית התחתונה בדרך ל-0:2 מהיר.

לא מוותרת על התואר

דורטמונד לא הורידה את הרגל מהגז, ובדקה ה-42 הגיע השלישי: גיראסי שוב עלה גבוה לכדור קרן ונגח בעוצמה לפינה העליונה השמאלית, כשהשוער חסר אונים. במחצית השנייה הצליחו הצהובים-שחורים לשמור על היתרון בביטחון, כאשר דומיניק קור נעץ את המסמר האחרון לרשת שלו עצמו וקבע את תוצאת המשחק בדקה ה-84. בסיום האורחים רשמו ניצחון משכנע נוסף, שמחזק את מעמדם בצמרת ומבהיר כי הם מתכוונים להמשיך להיאבק על התואר עד הסוף.