ליגה גרמנית 25-26
5419-7921באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4228-4421הופנהיים3
3928-4021לייפציג4
3928-3821שטוטגרט5
3627-3920באייר לברקוזן6
3033-3221פרייבורג7
2846-4121איינטרכט פרנקפורט8
2534-2621אוניון ברלין9
2334-3021פ.צ. קלן10
2229-2120המבורג11
2234-2521בורוסיה מנשנגלדבאך12
2239-2421אוגסבורג13
2137-2522מיינץ14
1944-2921וולפסבורג15
1939-2221ורדר ברמן16
1735-2021סט. פאולי17
1347-1921היידנהיים18

בעורף של באיירן: דורטמונד ניצחה 0:4 את מיינץ

השוורצגלבן המשיכו בתקופה הנפלאה שלהם וצימקו לפחות זמנית את הפער מהמוליכה ל-3 נקודות בלבד. סרהו גיראסי הבקיע צמד, גם בייר וקור (עצמי) כבשו

|
גיראסי חוגג (IMAGO)
גיראסי חוגג (IMAGO)

בורוסיה דורטמונד המשיכה הערב (שישי) במומנטום הנהדר שלה, כשגברה 0:4 על מיינץ במשחק שפתח את המחזור ה-22 בבונדסליגה. השוורצגלבן צימקו לפחות זמנית את הפער מהמוליכה באיירן מינכן לשלוש נקודות בלבד, תוך שהם עוצרים את היריבה מהמקום ה-14 שהגיעה עם רצף של שלושה ניצחונות.

החגיגה החלה כבר בדקה ה-10, כאשר יוליאן ריירסון הגביה כדור חופשי מדויק לרחבה וסרהו גיראסי השתחרר מהשמירה ונגח מקרוב פנימה את ה-0:1. חמש דקות לאחר מכן ריירסון שוב היה על תקן המבשל, הפעם עם הרמה מושלמת שמצאה את מקסימיליאן באייר, שהתרומם מעל כולם ונגח מקרוב לפינה השמאלית התחתונה בדרך ל-0:2 מהיר.

לא מוותרת על התואר

דורטמונד לא הורידה את הרגל מהגז, ובדקה ה-42 הגיע השלישי: גיראסי שוב עלה גבוה לכדור קרן ונגח בעוצמה לפינה העליונה השמאלית, כשהשוער חסר אונים. במחצית השנייה הצליחו הצהובים-שחורים לשמור על היתרון בביטחון, כאשר דומיניק קור נעץ את המסמר האחרון לרשת שלו עצמו וקבע את תוצאת המשחק בדקה ה-84. בסיום האורחים רשמו ניצחון משכנע נוסף, שמחזק את מעמדם בצמרת ומבהיר כי הם מתכוונים להמשיך להיאבק על התואר עד הסוף.

