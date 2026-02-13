יום שישי, 13.02.2026 שעה 22:40
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5119-4922פאריס סן-ז'רמן1
4917-3721לאנס2
4220-3421ליון3
3927-4621מארסיי4
3435-3422ראן5
3330-3421ליל6
3027-3421שטרסבורג7
3024-3121טולוז8
2925-2221אנז'ה9
2833-3221מונאקו10
2833-2721לוריין11
2633-2821ברסט12
2326-1821לה האבר13
2338-2721ניס14
2234-2621פ.צ. פאריס15
1429-1421אוקזר16
1437-1921נאנט17
1346-2121מץ18

תאבד את הפסגה? פ.ס.ז' ספגה הפסד 3:1 לראן

לואיס אנריקה בלחץ: אוסמן דמבלה רק צימק במשחק חוץ חלש במיוחד של אלופת אירופה, שירדה מנוצחת ועלולה לראות את לאנס עוקפת אותה בהמשך המחזור

|
אוסמן דמבלה (רויטרס)
אוסמן דמבלה (רויטרס)

פאריס סן ז'רמן הופתעה הערב (שישי) במסגרת המחזור ה-22 בליגה הצרפתית, כשנכנעה 3:1 לראן במשחק חוץ סוער. האלופה נקלעה לפיגור כבר במחצית הראשונה, ניסתה לחזור אך נענשה שוב, וכעת היא עלולה לאבד את הפסגה ללאנס אם זו תדע לנצל את המעידה.

ראן היממה, פאריס הסתבכה במאבק האליפות

המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-34 לאחר שמוסא תמארי שלח בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה אל הפינה השמאלית של השער וקבע 0:1. פאריס התקשתה לייצר מצבים משמעותיים, ובמחצית השנייה העניינים הסתבכו עוד יותר כשבדקה ה-69 אסטבן לפול התרומם מעל כולם לכדור קרן ונגח פנימה את ה-0:2.

פ.ס.ז' הצליחה לצמק שלוש דקות בלבד לאחר מכן, כאשר אשרף חכימי הגביה כדור מדויק ואוסמן דמבלה נגח מקרוב אל הרשת וצימק ל-2:1, אך התקוות לקאמבק לא החזיקו מעמד זמן רב. בדקה ה-81 לודוביק בלאס מצא את בריל אמבולו מול שער ריק, והחלוץ דחק בקלות את השלישי של ראן וסגר עניין.

שחקני ראן (IMAGO)שחקני ראן (IMAGO)

בסיום, ראן חגגה ניצחון יוקרתי שמשפיע ישירות על צמרת הטבלה, בעוד אלופת אירופה של לואיס אנריקה מסתבכת ברגע קריטי של העונה עם הפסדה השלישי בליגה, כאשר היא עלולה לשלם מחיר כבד במאבק על האליפות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
