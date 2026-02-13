"מתייחסים למהגרים כאילו הם אלו שגורמים לבעיות"

פפ גווארדיולה העביר מסר חד וברור בעד רב תרבותיות, על רקע הסערה שעוררו דבריו של ג’ים רטקליף, מבעלי מנצ’סטר יונייטד. מאמן מנצ’סטר סיטי התייחס לנושא במסיבת העיתונאים לקראת משחק הגביע מול סלפורד, לאחר שהמיליארדר הבריטי ספג ביקורת חריפה בעקבות אמירה שלפיה בריטניה "עברה קולוניזציה על ידי מהגרים". יונייטד עצמה פרסמה בהמשך הודעה רשמית והדגישה כי היא "מועדון מכליל", ורטקליף אף התנצל בחלקו על "בחירת המילים".

גווארדיולה, שלא נקב בשמו של רטקליף במפורש, אך נשאל על דבריו, הדגיש כי חוויותיו ברחבי העולם רק העשירו אותו מקצועית ואישית. הוא הזכיר כי הוא עצמו מהגר בבריטניה, כמו רבים בכדורגל, ענף בינלאומי שמאחד אנשים מכל שכבות החברה ותורם גם לכלכלה המקומית. לדבריו, היחס למהגרים הוא "בעיה גדולה" במדינות רבות, אף שרובם פשוט מחפשים "חיים טובים יותר".

המאמן הקטלוני אמר: "אנחנו מתייחסים למהגרים או לאנשים שמגיעים ממדינות אחרות כאילו הם אלו שגורמים לבעיות במדינה שלנו. זו בעיה גדולה, כי העובדה שאני קטלוני ואתה בריטי? איזו השפעה הייתה לנו על המקום שבו נולדנו? כולם רוצים חיים טובים יותר, עתיד טוב יותר לעצמם ולמשפחותיהם. לפעמים ההזדמנויות נמצאות במקום שבו נולדת ולפעמים במקום שאליו אתה מגיע. צבע העור שלך או המקום שבו נולדת לא עושים הבדל. רוב האנשים בורחים מהמדינות שלהם בגלל הבעיות שם, לא כי הם רוצים לעזוב. ככל שנאמץ תרבויות אחרות באמת, תהיה לנו חברה טובה יותר, אין לי ספק בכך".

ג'ים רטקליף (רויטרס)

“מעריך את רטקליף, הוא התנצל”

בהמשך הוסיף: "יש לי הערכה גדולה לסר ג’ים. הוא התנצל, אבל לא אגיב על מה שאמר. יש לנו בעיה שיש לכל המדינות לגבי היחס לאנשים ממדינות אחרות. אין לנו שליטה על המקום שבו נולדנו. אני חושב שלכולם מגיעה הזדמנות לחיים טובים יותר. לפעמים צריך לנסוע בשביל זה. זה שאני קטלוני לא אומר שאני טוב יותר ממך. גדלתי ופגשתי אנשים נפלאים, אבל אל תגרמו לי להרגיש רע כי אני ממקום אחר. אנחנו צריכים לאמץ תרבויות אחרות".