יום שישי, 13.02.2026 שעה 21:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

"מתייחסים למהגרים כאילו הם אלו שגורמים לבעיות"

גווארדיולה ענה להצהרות השנויות במחלוקת של בעלי יונייטד ג'ים רטקליף: "איזו השפעה הייתה לנו על המקום שבו נולדנו? כולם רוצים חיים טובים יותר"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה העביר מסר חד וברור בעד רב תרבותיות, על רקע הסערה שעוררו דבריו של ג’ים רטקליף, מבעלי מנצ’סטר יונייטד. מאמן מנצ’סטר סיטי התייחס לנושא במסיבת העיתונאים לקראת משחק הגביע מול סלפורד, לאחר שהמיליארדר הבריטי ספג ביקורת חריפה בעקבות אמירה שלפיה בריטניה "עברה קולוניזציה על ידי מהגרים". יונייטד עצמה פרסמה בהמשך הודעה רשמית והדגישה כי היא "מועדון מכליל", ורטקליף אף התנצל בחלקו על "בחירת המילים".

גווארדיולה, שלא נקב בשמו של רטקליף במפורש, אך נשאל על דבריו, הדגיש כי חוויותיו ברחבי העולם רק העשירו אותו מקצועית ואישית. הוא הזכיר כי הוא עצמו מהגר בבריטניה, כמו רבים בכדורגל, ענף בינלאומי שמאחד אנשים מכל שכבות החברה ותורם גם לכלכלה המקומית. לדבריו, היחס למהגרים הוא "בעיה גדולה" במדינות רבות, אף שרובם פשוט מחפשים "חיים טובים יותר".

המאמן הקטלוני אמר: "אנחנו מתייחסים למהגרים או לאנשים שמגיעים ממדינות אחרות כאילו הם אלו שגורמים לבעיות במדינה שלנו. זו בעיה גדולה, כי העובדה שאני קטלוני ואתה בריטי? איזו השפעה הייתה לנו על המקום שבו נולדנו? כולם רוצים חיים טובים יותר, עתיד טוב יותר לעצמם ולמשפחותיהם. לפעמים ההזדמנויות נמצאות במקום שבו נולדת ולפעמים במקום שאליו אתה מגיע. צבע העור שלך או המקום שבו נולדת לא עושים הבדל. רוב האנשים בורחים מהמדינות שלהם בגלל הבעיות שם, לא כי הם רוצים לעזוב. ככל שנאמץ תרבויות אחרות באמת, תהיה לנו חברה טובה יותר, אין לי ספק בכך".

גג'ים רטקליף (רויטרס)

“מעריך את רטקליף, הוא התנצל”

בהמשך הוסיף: "יש לי הערכה גדולה לסר ג’ים. הוא התנצל, אבל לא אגיב על מה שאמר. יש לנו בעיה שיש לכל המדינות לגבי היחס לאנשים ממדינות אחרות. אין לנו שליטה על המקום שבו נולדנו. אני חושב שלכולם מגיעה הזדמנות לחיים טובים יותר. לפעמים צריך לנסוע בשביל זה. זה שאני קטלוני לא אומר שאני טוב יותר ממך. גדלתי ופגשתי אנשים נפלאים, אבל אל תגרמו לי להרגיש רע כי אני ממקום אחר. אנחנו צריכים לאמץ תרבויות אחרות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */