יום שישי, 13.02.2026 שעה 20:58
נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

דני אבדיה: מוזר כשהחברים קוראים לי 'אולסטאר'

בחשבון ה-X של פורטלנד תיעדו את הישראלי נוחת בלוס אנג'לס לקראת אירוע האולסטאר, הכוכב שיתף: "לא רואה את עצמי ככזה, משחק כדי ליהנות ולנצח"

|
דני אבדיה (פורטלנד)
דני אבדיה (פורטלנד)

דני אבדיה הגיע היום (שישי) ללוס אנג'לס, לקראת אירוע האולסטאר שיתקיים ביום ראשון באינטואיט דום, האולם של לוס אנג'לס קליפרס. עבור הישראלי מדובר בציון דרך משמעותי, אך נראה שהוא עצמו עדיין מתקשה לעכל את המעמד.

“לא רואה בעצמי כאולסטאר”

בחשבון ה-X של פורטלנד פורסם סרטון שמלווה את הגעתו לעיר המלאכים, ובו שיתף בתחושותיו: "אני לא באמת רואה את עצמי כאולסטאר. אני משחק כדי ליהנות ולנצח, וזה מה שקרה. כשהחברים שלי לקבוצה קוראים לי 'אולסטאר' זה מרגיש מוזר, כי אף פעם לא חשבתי שיקראו לי ככה".

אבדיה ישתתף בקבוצה הבינלאומית במשחק החגיגי לצד כמה מהשמות הבולטים בכדורסל העולמי, אחרי עונת שיא אישית בה הוא מעמיד ממוצעים של 25.2 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.6 אסיסטים למשחק.

מעבר לסטטיסטיקה המרשימה, אבדיה ביסס את עצמו כאחד השחקנים המשפיעים בסגל של פורטלנד, כשהוא מוביל מהלכים, יוזם בהתקפה ותורם גם בצד ההגנתי. היכולת שלו לייצר מצבים לאחרים לצד שיפור עקבי בקליעה הפכו אותו לשחקן שלם יותר, כזה שמסוגל לקחת אחריות ברגעים מכריעים.

כעת, עם הבמה הגדולה של האולסטאר והחשיפה העולמית הנלווית, הישראלי מקבל הזדמנות נוספת להוכיח שהקפיצה שעשה העונה אינה מקרית. עבורו, כך נראה, זו לא נקודת שיא אלא עוד צעד בדרך לביסוס מעמדו כאחד השמות הבולטים בדור החדש של הליגה.

