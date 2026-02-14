יום שבת, 14.02.2026 שעה 07:55
מכבי ת"א יכולה לעקוף את הפועל ת"א ביורוליג

פודקאסט הפועל סל סיכם עוד הפסד, הפעם לז'לגיריס: מעמד איטודיס, מה צריך כדי להציל את העונה, המפגש נגד י-ם, המוצר עצמו והקיפוח של מדר. האזינו

|
קולין מלקולם בפעולה (הפועל ת
קולין מלקולם בפעולה (הפועל ת"א)

הצניחה החופשית של הפועל תל אביב נמשכה גם אתמול (שישי). האדומים הגיעו למפגש נגד ז’לגיריס עם ארבעה הפסדים רצופים, ולא הצליחה לעצור את כדור השלג כשהיא נכנעה 93:82 כדי להוסיף עוד סימן קריאה לקריסה הגדולה שיש במועדון.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם את ההפסד: מעמדו של דימיטריס איטודיס, המאמן לא מוציא כלום מהקבוצה לא בהגנה ולא בהתקפה, האם צריך לסיים את דרכו של היווני ומה הפועל צריכה כדי להציל את העונה הזו?

וגם: המפגש נגד הפועל ירושלים, המצב הקשה עם הקהל, הסיטואציה הקשה בטבלה, האם מכבי תל אביב עוד יכולה לעקוף את הפועל תל אביב בטבלה והאם עודד קטש המאמן הטוב ביותר באירופה?

/* LAST / NEXT ROUNDs */