יום שישי, 13.02.2026 שעה 19:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

פליק לשחקני ברצלונה: מגיע לכם להפסיד 7:0

דיווח. המאמן כעס "יותר מאי פעם" מאז שהגיע ושיגר מסר נוקב בחדר ההלבשה: "אתם ללא רוח, ללא אינטנסיביות וללא רצון להתחרות. ככה לא לוקחים תארים"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

מעולם, בעונה וחצי שבה הוא מאמן את ברצלונה, לא ראו את האנזי פליק כה זועם. זה קרה בהפסקת המשחק מול אתלטיקו מדריד, במשחק הראשון של חצי גמר הגביע. על לוח התוצאות הופיעה ספרה חדה וברורה: 4:0 לחובת הקבוצה.

וכשהגיע הזמן לפנות לשחקניו, נשמע נאום לוהט ובטון גבוה במיוחד. פליק, כועס יותר מאי פעם מאז תפס את הקווים בברצלונה, היה חד וברור עם שחקניו. הוא זנח את כל הריסונים שלו, את הקרירות הגרמנית האופיינית ואת האיפוק הרגיל שלו.

המחצית הראשונה של קבוצתו במדריד לא מצאה חן בעיניו כלל. והוא לא הסתיר זאת: למעשה, הוא עשה דבר שכמעט לא עשה מאז הגעתו לברצלונה, להחליף שחקן עוד לפני הירידה להפסקה. הקורבן היה קסאדו, כדי להכניס את לבנדובסקי.

עונש ו”חיבה” לקסאדו

אולי כדי לרכך את המשמעות של חילוף כה דרסטי, שלרוב נתפס כעונש, פליק הפגין מחווה חמה כלפי שחקן הבית כשזה, מאוכזב, עזב את כר הדשא. אך כשהגיע לחדר ההלבשה בתום המחצית הראשונה, פליק התפוצץ. הוא לא חסך במילים והבהיר עד כמה המחצית הראשונה אכזבה אותו, יותר מכל רגע אחר מאז הגיע לבארסה.

קסאדו ופליק (IMAGO)קסאדו ופליק (IMAGO)

הקישור במוקד הביקורת

הוא היה ביקורתי במיוחד כלפי שחקני הקישור: למרות שברצלונה סבלה בהגנה יותר מהרגיל והבלמים לא הצליחו לעצור את התקפות אתלטיקו, פליק מיקד את הביקורת באנשי הקישור וההתקפה.

הוא האשים אותם בכך שלא לחצו מספיק, שלא ידעו לבלום את היריבה ושלא הצליחו לשמור על החזקת הכדור. ברצלונה הייתה במחצית הראשונה קבוצה רפאית, שכמעט לא יצרה משחק.

"לא שיחקנו טוב במחצית הראשונה. לא שיחקנו כמו קבוצה. היה מרחק גדול בין כולם. לא לחצנו כמו שרצינו. המחצית השנייה הייתה טובה יותר ויש לנו עוד משחק, נילחם על זה. אנחנו מסוגלים לנצח כל מחצית בשני שערים. אנחנו צריכים את האוהדים שלנו באצטדיון", הוסיף המאמן בניתוח שלו במסיבת העיתונאים לאחר המשחק.

עם זאת, הרגע המפתיע ביותר הגיע דווקא בהפסקה. כשהוא פנה לשחקניו כשהוא נסער באופן בולט, עד כדי כך שהשמיע משפט חריף במיוחד ובטון לא מתון כלל: "מגיע לכם להפסיד 7:0!".

רתח. האנזי פליק (IMAGO)רתח. האנזי פליק (IMAGO)

"קבוצה בלי רוח ובלי אינטנסיביות"

ב’מונדו דפורטיבו’ הוסיפו שפליק היה חד וברור במסר שלו והבהיר כי במחצית הראשונה נראתה הקבוצה "ללא רוח, ללא אינטנסיביות וללא רצון להתחרות", במיוחד בהשוואה לאתלטיקו מדריד. המאמן לא חסך במילים ואמר לשחקניו כי התדמית שהציגו אינה ראויה לקבוצה ששואפת לזכות בתארים ונמצאת מרחק נגיעה מגמר. לדבריו, אינו מבין כיצד עלו כך למגרש, ללא עוצמה וללא מחויבות מול יריבה שידועה בכך שהיא נלחמת על כל כדור.

לאחר השיחה, פליק ביקש משחקניו למקד את המחשבות במשחק הקרוב מול ג’ירונה במונטיליבי ביום שני, משחק קריטי למאבק האליפות, במיוחד אחרי המפלה במטרופוליטנו. הוא דרש לראות בהפסד 4:0 שיעור להמשך הדרך.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק מול אתלטיקו, פליק דווקא נמנע מלבקר את שחקניו בפומבי ואמר: "אני לא מאוכזב מהקבוצה שלי, אני גאה בעונה שאנחנו עושים", אם כי הודה כי לאתלטיקו "הייתה יותר עוצמה, יותר רעב לכבוש". הוא גם סיפר כי במחצית ניסה לשכנע את שחקניו לתקוף ולצמצם פערים: "דיברנו על המצבים השונים ועל איך היינו צריכים לעשות טוב יותר. לא ראינו את הקבוצה שאני רוצה לראות במחצית הראשונה".

לא מכניסים שחקן קר לבעוט פנדל!

ההערכה היא שלאחר צפייה חוזרת במשחק וניתוח רגוע של הטעויות, במיוחד במחצית הראשונה, החליט פליק כי יש צורך להעביר לשחקנים מסר תקיף יותר, כזה שיבהיר שהיכולת שהוצגה אינה מתקבלת על הדעת בשלבים המכריעים של העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */